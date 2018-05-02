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張善政對抗天牛農損 靠太太的絲襪

2018-05-02 07:34中央社 台北2日電

前行政院長張善政樂當假日農夫，深刻體會「農損」的可怕，100棵柑橘樹苗被昆蟲天牛「蛀空」， 8、9年下來只剩20多棵倖存，後來居然靠「太太的絲襪」成功抵抗天牛。

台灣大哥大基金會董事長張善政。報系資料照(記者蘇健忠／攝影)
台灣大哥大基金會董事長張善政。報系資料照(記者蘇健忠／攝影)
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前任行政院長、台灣大哥大基金會董事長張善政計畫「歸隱田園」，9年前在花蓮壽豐鄉購入一塊1甲多的農地開啟假日農夫生活，位於遠離塵囂的山坡，可遠眺田園聚落景緻。

背上重達10多公斤的割草機、戴上面罩，又套上工作服，張善政全副武裝消滅雜草。曾經擔任科技部長的張善政除草方式「既傳統又務實」，他自嘲科技會用嘴巴講，但要落實在農地裡不簡單，有時候自己還會發生器具買錯規格的事。

但張善政「科技管理」實力有效發揮，他在農地裝設網路和監控服務，就算在台北上班，也能遠端用手機APP切換鏡頭「巡視」農地，還能確認兩隻農場看門愛犬「狗在何方」。

然而，張善政也深刻體會「農損」的可怕，他舉例，花錢買了100棵柑橘樹苗，但昆蟲天牛會從樹基部鑽洞，把樹都「蛀空」了，每年陣亡一些，8、9年下來，只剩20多棵，因此也體會農民的辛苦。

後來，張善政說，他就跟太太拿了一些不要的玻璃絲襪繞在樹幹底部，天牛就爬進不去，「所以太太破掉的玻璃絲襪，都是捐贈給我」，倉庫裡也有一些舊的玻璃絲襪，是專門包柑橘樹幹，他開玩笑的說「不是小三的」。

颱風天災時更是可怕，張善政說，種植的香蕉連續3年歉收，每年都遭遇颱風倒掉，「看到自己大半年的心血毀掉，就很難過氣餒」，今年特地大費周章，把香蕉一株株移到迎風較小的位置，希望夏天能撐過颱風。

「割草沒幾分鐘，已經半身汗」，張善政說，其實當初買這個地，主要也是想鍛鍊身體，自謙沒有運動細胞，想要找一塊地「用勞動代替運動」。

除了身體上的鍛鍊，張善政說，「勞動割草時腦袋是放空的，外界有很多靈感進來」，在擔任副院長和院長任內，他其實都很在意每週一、兩天的農夫生活。認為有時候放空，給自己腦袋一個Refresh(更新)的機會，身體流汗後洗個澡，身心都很愉快，「這也是當假日農夫最快樂的事」。

張善政農地絲襪

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