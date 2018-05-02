墾丁汙水廠出包 南灣驚見「陰陽海」

墾丁南灣汙水處理廠昨將烏泥排入海中，出現陰陽海景象。 記者潘欣中／翻攝 分享 facebook

戲水和衝浪勝地屏東墾丁南灣昨出現黑色汙水，與原本湛藍海水形成強列對比，有如「陰陽海」。屏東縣環保局稽查發現，南灣汙水處理廠採水檢驗結束後，未將「手動」排水調回「自動」，導致沉澱的「烏泥」排入海中，將予重罰；墾管處也表示，會依合約開罰。

環保局昨上午接獲通報，南灣北側水域出現大量黑色汙水。環保局當時正在不遠處後壁湖沙灘辦淨灘，局長魯臺營帶領稽查人員趕到現場，查出汙水來自南灣汙水處理廠。

「太離譜了」，魯臺營說，汙水處理廠汙染海洋，依水汙染防治法最高可處六百萬元罰款，並要求墾管處設置數位管理與監控，處理水排放口加裝監視系統，以有效監控排放；該操作廠商過去就有不良紀錄，建議考慮依法撤換。

操作廠商人員說，昨上午七點廿分進行放流水採樣，當時放流水水位未達設定高度，才將控制開關由自動轉成手動，以利採樣；採樣後未將開關轉成自動，造成放流池底泥排入海中，到十點多才轉回自動。

環保局說，被汙染海域局限在南灣北側汙水場放流口，長約五十公尺，下午漸漸被海流沖散。

汙染水域北側鄰近核三廠入口處珊瑚礁區，可能衝擊環境生態。墾管處表示，汙水對海洋生態多少會有影響，但難以量化。汙水廠委外經營十年首次發生這種事。