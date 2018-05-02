親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多明尼加斷邦交
九合一選戰焦點
軍公教退撫新制
五一勞工爭權益
政治
軍事
綜合
合康雲極

墾丁汙水廠出包 南灣驚見「陰陽海」

2018-05-02 00:08聯合報 記者潘欣中翁禎霞／屏東縣報導

墾丁南灣汙水處理廠昨將烏泥排入海中，出現陰陽海景象。 記者潘欣中／翻攝
墾丁南灣汙水處理廠昨將烏泥排入海中，出現陰陽海景象。 記者潘欣中／翻攝
分享

戲水和衝浪勝地屏東墾丁南灣昨出現黑色汙水，與原本湛藍海水形成強列對比，有如「陰陽海」。屏東縣環保局稽查發現，南灣汙水處理廠採水檢驗結束後，未將「手動」排水調回「自動」，導致沉澱的「烏泥」排入海中，將予重罰；墾管處也表示，會依合約開罰。

環保局昨上午接獲通報，南灣北側水域出現大量黑色汙水。環保局當時正在不遠處後壁湖沙灘辦淨灘，局長魯臺營帶領稽查人員趕到現場，查出汙水來自南灣汙水處理廠。

「太離譜了」，魯臺營說，汙水處理廠汙染海洋，依水汙染防治法最高可處六百萬元罰款，並要求墾管處設置數位管理與監控，處理水排放口加裝監視系統，以有效監控排放；該操作廠商過去就有不良紀錄，建議考慮依法撤換。

操作廠商人員說，昨上午七點廿分進行放流水採樣，當時放流水水位未達設定高度，才將控制開關由自動轉成手動，以利採樣；採樣後未將開關轉成自動，造成放流池底泥排入海中，到十點多才轉回自動。

環保局說，被汙染海域局限在南灣北側汙水場放流口，長約五十公尺，下午漸漸被海流沖散。

汙染水域北側鄰近核三廠入口處珊瑚礁區，可能衝擊環境生態。墾管處表示，汙水對海洋生態多少會有影響，但難以量化。汙水廠委外經營十年首次發生這種事。

墾管處珊瑚墾丁

相關新聞

護翡翠水庫30年 8成坪林人沒自來水

2018-05-01 23:54

大台北坐擁淨水 誰知山上苦

2018-05-01 23:54

李應元：節能減火電 不應重啟核四

2018-05-02 00:15

才說「農漁工共聘」 農委會改口

2018-05-02 00:08

投縣人口跌 立委：政院須考慮邊陲縣市需求

2018-05-01 23:25

移民台中？ 南投人口跌破50萬

2018-05-01 23:20

女大男小 進禮堂比率提高

2018-05-01 13:26

單身聯誼紅娘 今年春起再辦15梯

2018-05-01 13:26

國道警事故頻傳 將強化警車防撞、警示功能

2018-05-01 13:18

名牌家具佛心價 小資家庭刷辦事處臉書等搶標

2018-05-01 13:12

歡迎挖寶！AIT二手家具拍賣 一窺外交官居家品味

2018-05-01 13:12

民團籲：新版身分證務必保留性別、配偶及父母欄位

2018-05-01 11:28

華府台灣研究中心董事長賴義雄逝世 享壽78歲

2018-05-01 10:13

NCC提名三位新委員

2018-05-01 01:14

勞動節小確幸 勞工免費遊綠博 北市27場館優惠

2018-05-01 00:22

著迷荷治台灣史 荷蘭人寫成歷史小說

2018-04-30 23:19

揭密台灣漁業霸主 比你想像得還要威

2018-04-27 15:16

這次打撈黑鷹直升機 台灣技術領先世界

2018-04-25 16:42

107年度原住民族瀕危語言復振開跑！

2018-04-30 11:28

汙水下水道接管率增15% 高雄連兩年優等

2018-04-27 11:00
看更多

熱門文章

影／中共施壓！我才送悍馬車 多明尼加仍與我斷交

2018-05-01 08:42

賴清德說勞工收入提高 孫大千：我們活在同個台灣？

2018-05-01 08:42

史上最貴不完美戰機F-35 台灣跪求還被刁...

2018-05-01 08:00

多明尼加斷交 前大使馮寄台怒批：這個國家不重要！

2018-05-01 09:28

援贈全打水漂！看多明尼加接收台灣軍備時嘴巴多甜

2018-05-01 09:14

洪孟楷批蔡英文：斷交也不提中華民國 史上最爛外交總統

2018-05-01 14:58

璩美鳳要去感恩餐會握扁手 勇哥：非常嚴重的國安危機

2018-05-01 14:28

多明尼加與我斷交 邦交國剩19個

2018-05-01 13:25

陳師孟查扁案踢鐵板！慶啟人遞狀給29監委申請迴避

2018-05-01 18:14

多明尼加與我斷交 范世平：無感、我們依然快樂活著

2018-05-01 22:41

外交部召見抗議 多明尼加大使以個人身分道歉

2018-05-01 13:30

整理包／18年斷交13國…友邦向「錢」看 台灣外交血淚史

2018-05-01 09:26

陸挖台友邦 學者：會讓中華民國概念漸消失

2018-05-01 15:01

台多斷交 吳鳳：跟其他斷交國一樣 拿錢就Bye

2018-05-01 14:29

多明尼加與大陸建交 王定宇：30億美元才是真相

2018-05-01 09:43

知情人士：多明尼加不厚道 斷交前一小時才知會

2018-05-01 11:22

多明尼加感謝台灣 「社經現實迫使我們改變路線」

2018-05-01 11:21

蔡英文昔競選總統 吳茂昆任顧問、陪行程

2018-05-01 12:30

【即時短評】大陸兩面手法 台灣民心將離更遠

2018-05-01 11:24

多明尼加媒體稱多國與我斷交 和中共建交

2018-05-01 08:50

蔡總統重批：「中國」實質破壞兩岸現狀

2018-05-01 10:59

蔡總統：外面壓力再大 我們都不會屈服

2018-05-01 17:53

多明尼加斷交 許毓仁：WHA前夕陸再給台灣下馬威

2018-05-01 09:16

大陸挖走我邦交國 陳明通譴責：把兩岸的關係越推越遠

2018-05-01 17:12

難過斷交 多明尼加在台博士生：多角關係拉扯的結果

2018-05-01 14:50

多明尼加斷交 時力：維持現狀難破僵局 正名才有出路

2018-05-01 12:06

民調落後 蘇貞昌：就是因為困難才徵召我

2018-05-01 16:25

多明尼加與我斷交 總統府：絕不會在北京壓力下低頭

2018-05-01 09:35

談兩岸統獨 李孟諺：台灣民眾不願接受對岸的政治制度

2018-05-01 13:57

葉俊榮到前線為基層員警加油 勤務簿寫「好棒」

2018-05-01 20:40

影╱談民調落後侯友宜 蘇貞昌：新北若好選不會徵召我

2018-05-01 16:06

外交部：即起和多明尼加斷交 不齒陸金援挖我友邦

2018-05-01 09:21

媒體民調贏蘇貞昌20％ 侯友宜笑：票沒投下去前不是你的

2018-05-01 20:37

多明尼加「極不厚道」 斷交前1小時才通知我方

2018-05-01 13:09

【重磅快評】從兩韓和解 看台灣的外交困境

2018-05-01 10:07

台多斷交 AIT： 改變現狀的行為無助於區域穩定

2018-05-01 15:15

日媒：中國外交施壓 蔡英文上任後連失3邦交國

2018-05-01 12:09

我敦睦艦隊離開十天 多明尼加就斷交

2018-05-01 12:05

斷交了 還是認識一下那年我們金援過的多明尼加

2018-05-01 11:01

多明尼加斷交 前外交官：邦交國是兩岸關係的寒暑表

2018-05-01 15:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top