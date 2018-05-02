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才說「農漁工共聘」 農委會改口

2018-05-02 00:08聯合報 記者董俞佳／台北報導

農委會主委林聰賢日前才說要推動「農漁工共聘」，但前天收到勞動部答覆表示，法條不符...
農委會主委林聰賢日前才說要推動「農漁工共聘」，但前天收到勞動部答覆表示，法條不符合，農漁工共用恐怕困難重重。 記者董俞佳／攝影
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農業嚴重缺工，農委會主委林聰賢日前才說要推動「農漁工共聘」，讓休漁期的漁工可投入農業，但農委會前天收到勞動部答覆表示，法條不符合、解釋有困難，農漁工共用恐怕困難重重。學者建議，農業缺工問題應具體性處理，不要再像現在一樣「巧立名目」。

為解決農業缺工，農委會從去年就開始陸續拋出多項發想，但像新移民依親、以及地方政府建議的移工假日到農場兼差等，都因法規不適而窒礙難行；環團日前拜會蔡英文總統陳情則希望休漁期間，漁工可到農業工作，當時總統蔡英文也覺得這是好辦法，林聰賢上周則召開記者會宣布希望本月就能投入幫忙採收荔枝。

但農委會收到勞動部答覆表示，雖然就服法第十條中有明定，遇國家重大建設需求時，漁工可從事別的產業，但休漁期是否算國家重大建設，恐怕難以解釋。此外，各界也擔心衍生國安問題，因漁工一天工資八百元，農工一天近兩千元，漁工上岸很可能行蹤不明。

農委會處長朱建偉說，全案還要再討論。倡議農漁工共聘的海龍王愛地球協會執行長林愛龍說，因推動不易，才會直接向蔡總統陳情。逢甲大學國貿系教授楊明憲說，政府應根據人力缺口，提出專案外籍移工配額，避免像現在這樣巧立名目，面臨法規窒礙難行。

農委會勞動部

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