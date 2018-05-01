護翡翠水庫30年 8成坪林人沒自來水

新北市坪林區的飲用水多從深山水源牽水管到住家，這灘直徑二公尺的露天小水窪，就是山腳下一、二百戶賴以維生的用水。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

翡翠水庫啟用滿卅年，大台北近五百萬居民享受潔淨自來水時，水庫保護區絕大多數的居民，為保護水源卻過著看得到水，喝不到自來水、世居老屋整修受限的日子；「飲水思源」，他們期待「兼顧水源與生活」的心聲能被聽見。

家有電表沒水表 全靠自接山泉

翡翠水庫保護區範圍涵蓋坪林、烏來、石碇，當年為建水庫，一七一公尺淹沒區以下居民全數遷村，一九八七年水庫蓋好後，為保護大台北地區飲用水，淹沒區以上的這些地區，被畫為保護區，從此發展彷彿陷入停格狀態。

由於地勢高、無法接管打水，加上水源區限制，逾八成坪林住戶沒有自來水，日常生活只能仰賴山泉水和雨水，家家戶戶的白鐵水塔成為最醒目的地標。每逢停水，居民就得出門檢查六、七公里長的山泉水管線，甚至頂著風雨爬山查看水源頭情況，成為多年來的共同夢魘。

大台北和水源區僅一丘之隔，卻彷彿兩個世界。七十歲的王林阿嬌，終其一生都住在保護區內的坪林黃櫸皮寮，七十年來，她家始終「只有電表，沒有水表」。

分享 facebook

缺水+法令限制 青農也無力

王林阿嬌住家後方是座茶園，三月底採訪時已多日無雨，近四成茶樹乾枯。問她「再乾下去怎麼辦？」笑說，「人攏咩無水通喝，只好放乎伊（茶樹）乾死」。

卅一歲青農白俊育號召年輕夥伴組成「坪林青年茶業發展協會」，好不容易有年輕人願意返鄉接下祖業，卻發現法令和水源是最大困境。法令限制開墾新茶園，只能承租其他人不再耕種或荒廢的茶園，近年林務局又大幅收回出租地，對坪林茶業更是一大打擊。

黃櫸皮寮阿嬷王林阿嬌家後方山坡的茶園，因缺水近四成枯死。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

屋老不能修 花五百萬「包」起來

居住正義在翡翠水庫保護區彷彿撞上一堵牆，為了保護水源，老屋原則上「只能長高，不能變胖」，可以往上增建到三或四樓，但不能擴增原建地面積，以免增加保護區負擔。

要蓋一棟新的，只能先拆一棟舊的，還得事先申請，提出水土保持計畫，動用大型機具也會挨罰。法令限制讓坪林很少新房子，結果就是「人老、屋也老」。

為了防漏水，石碇區的高秀珍阿嬤花了五百萬用鐵皮包舊屋，彷彿一座「鋼鐵屋」，外觀如新，但屋裡仍是紅磚木屋，內舊外新，格外矛盾。

官方：不希望任何行為影響水質

台北翡翠水庫管理局副局長李延財說，翡翠水庫攸關五百萬人的重要水資源，翡管局不希望有任何影響水庫水質的行為，翡管局每月都會把關監測水質。

新北市城鄉局綜合規畫科科長李擇仁說，新北市自治條例對保護區老屋改建有所限制，包括建物不得超過三層樓且簷高不超過十點五公尺，建築需距水體八公尺以上，並具汙水處理設備等，以保護水源。