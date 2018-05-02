李應元：節能減火電 不應重啟核四

2018-05-02 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東縣報導



環保署長李應元（右）昨表示，台灣承受不起核災，可以努力節能來減掉1座燃煤發電廠，也不應重啟核四。 記者羅紹平／攝影 分享 facebook 針對核四應否重啟、深澳電廠興建議題，環保署長李應元昨天在台東表示「台灣承受不起一次核災，但我們可以努力節能減掉1座燃煤的發電廠，也不應重啟核四。」

前總統馬英九前天表示，反對興建深澳電廠，主張啟動核四，並指環保署長李應元搞不清楚「封存」是什麼意思，封存就是暫時擱置，隨時可以啟動，用核電來減碳並養綠能，馬批執政黨能源政策錯誤。

李應元昨到台東參加「全國執行空氣品質維護及改善工作106年度績優表揚大會」，他說，日本311福島核災後，日本天皇因東京乾淨的飲用水不夠，跪坐向全日本人道歉，福島距東京2百多公里，東京都受到影響，但整個台北30公里內卻有3座核電廠，一旦發生核災，大台北地區8、9百萬人的生活會發生問題，台灣70%的經濟活動都在北台灣，台灣就毀了。

李應元表示，台灣若發生地震這是上天的事，不是人力所能改變的，所以在馬前總統任內把核四「封存」，就是不同政黨對核四議題有不同立場，311之後，男女老幼都上街反核，連馬總統都不得不封存。

李說，「台灣是個健忘的社會，若把福島核災的影片在電視上再播一天，民眾的心情就又不一樣」，南韓鼓勵民眾節能1年可省掉1座核電廠，我們也可以努力節能來減掉1座燃煤的電廠，這才是解決問題最根本的方案。