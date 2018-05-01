紀念盧修一 專書回溯他的時代

2018-05-01 21:01 中央社 台北1日電



已故民進黨立委盧修一辭世20年，即將出版的紀念專書收錄400多張圖片，要以影像書講盧修一和他的時代爭取民主改革的故事。書中也呈現當今活躍政壇的政治人物20年前的樣貌，為人津津樂道。

盧修一1941年出生在當時台北縣三芝鄉，曾任文化大學政治系主任，1989年當選台北縣立委，之後於1992年和1995年連任。1998年過世。他的妻子是鋼琴家陳郁秀，現任公共電視及華視董事長。

「盧修一與他的時代」紀念專書總策劃邱萬興表示，為紀念盧修一過世20週年，與陳郁秀討論後決定，出版影像書。以影像說故事，講盧修一和那個時代民主改革、以及為爭民主挺身抗爭的前輩的故事。

邱萬興為盧修一參選三屆立委的文宣操刀，熟悉他的問政經歷。

當收集盧修一和流亡海外政治異議分子「黑名單」的故事時，邱萬興在「自由時代」雜誌發現，1989年盧修一開車送蔡正隆和羅益世兩人，遭當時是北市中山分局刑事組長侯友宜率警員包圍，攔下車朝車內噴催淚瓦斯和辣椒水的照片。

根據「盧修一與他的時代」書稿披露，當時有上百霹靂小組和鎮暴警察，包圍盧修一的車子。

邱萬興說，他判斷侯友宜當時會帶媒體到任務現場，於是到華視調資料，找到當時盧修一因催淚瓦斯和辣椒水，紅著雙眼的影像。

邱萬興說，這段影像連陳郁秀也沒看過，將在台北國父紀念館9日起展出的「盧修一博士逝世20週年影像特展」中展出。

「盧修一與他的時代」從他出生求學、思想養成，到描繪他學術和從政經歷，投身保護黑名單人士、反對軍人組閣、廢除刑法100條，議場、街頭都有他的身影，他個人的故事也是一頁台灣民主奮鬥史。

盧修一1997年拖著罹癌病弱的身軀，參加民進黨台北縣長候選人蘇貞昌在板橋的最後一場造勢晚會，盧修一下跪拜託選民投票給蘇貞昌，後來被認定是扭轉選情的一刻，至今為人津津樂道，這些影像同時出現在專書裡。

「盧修一與他的時代」訂10日舉辦新書發表會；「盧修一博士逝世20週年影像特展」自5月9日起展至5月27日。