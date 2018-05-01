瘋戲樂「1:00都不會累」 唱出勞工厭世心聲

2018-05-01 21:08 中央社 台北1日電



適逢五一勞動節，瘋戲樂工作室推出結合音樂劇元素、上班族低薪爆肝心情，既懸疑都會又帶點惡趣味的影片「1:00都不會累」，幽默唱出厭世心聲。

「1:00都不會累」由劇場演員蔡邵桓編劇、瘋戲樂的音樂總監王希文合唱編寫，由周定緯、賴玟君主演，甚至還出現羅北安、陳竹昇等客串演員的驚喜彩蛋，將Ceelo Green的作品Fuck You與張惠妹的「三天三夜」改成趣味又暗黑的曲調。

裡頭的歌詞抒發上班族加班加到爆肝、低薪存不到錢，內心直罵「發Q」的心聲，像是「沒存錢沒飛碟沒得交配」、「三天三夜的三更半夜今年不爽繳稅／下班只想耍廢」等，直白生猛，搭配外星人的無厘頭劇情設定，在勞動節向廣大勞工致意。

近年，瘋戲樂不斷以演出、講座、影片等形式在台灣推廣音樂劇，像是2010年的「寶島歌舞」、2014年開始的「瘋戲樂Cabaret」系列演出，「1:00都不會累」是今年的首發。

王希文說，在一般觀眾印象裡，音樂劇的模樣多數停留在「貓」或「歌劇魅影」等大型演出形式，「但若將音樂劇的質地拆解、想像成像是相聲的一個段子、一種敘事手法，是否能更親民，讓更多人對音樂劇有了解？」

所謂音樂劇的質地，王希文說明，那不同於一般流行歌曲的大量抒情，也不同傳統戲曲的寫意，而是能以歌詞、歌曲旋律不斷推動故事情節、形塑場景與角色的方式。像是這次的「1:00都不會累」，就以新編的詞曲不斷堆疊出劇中角色的心情、面臨崩潰的厭世感。