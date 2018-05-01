原民會核定7縣市通路據點計畫 拓展商機

2018-05-01 18:32 中央社 台北1日電



原住民族委員會今天核定台東縣政府3年新台幣3000萬元的通路據點計畫，宜蘭、桃園、苗栗、台中、南投及屏東等6縣市則執行先期規劃，並要布建電商平台，暢旺原民商品銷售。

原民會指出，全國將近6成人口都在六都，都會區消費市場的規模遠比原民地區大，為了提升原民商品的市場能見度、拓展商機，原民會向行政院爭取107到110年的「原住民族經濟產業發展4年計畫」，要為原民商品銷售布建實虛擬通路，拓展銷售商機。

原民會進一步說明，「107年度原住民族產業創新價值計畫-布建通路據點」推動已有進展，包含通過台東縣通路據點計畫及另外6縣市的先期計畫，朝「一縣市一據點」的整體願景邁進。

原民會主委夷將‧拔路兒指出，台東縣政府所提通路據點位在鐵花村「TTstyle 原創館」，這個通路據點早從102年迄今已投入超過3.1億元經費，已有10多家店進駐，波浪屋造型吸睛搶眼，是旅遊台東必去景點，未來3年將強化行銷，期望能為台東原民開拓商機。

除了進度最快的台東，前述其他6縣市方面，原民會說明，先提出第一階段的先期規劃，今年完成規劃，則會進入3年推動計畫的第二階段審查，通過審查的縣市可核定最高5000萬元經費。

他說，目前這6縣市政府所提出的據點預定地多數位在老聚落翻新的文創園區，例如宜蘭縣府員工宿舍、台中審計新村、屏東飛行軍官宿舍聚落等，有歷史文化故事，也是商圈，深具發展潛力。

除了實體據點，虛擬市場也將推動。原民會補充，今年底以前也會推動以上7縣市布建電商平台，擬在原民會官方網站上設置連結點，透過實虛擬通路的布建，暢通原民特色商品行銷網絡到全國，藉此提升相關品牌與商品的能見度，擴增原民商機。