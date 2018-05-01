五一勞團遊行提6訴求 勞長：都是努力方向

2018-05-01 17:47 中央社 台北1日電



勞動部長許銘春。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影 分享 facebook 今天是一年一度的勞動節，上萬名勞工以「反過勞、拚公投、要加薪、爭勞權」為主題走上街頭。勞動部長許銘春說，勞工朋友的心聲與建議勞動部都有聽到，也是努力方向。

2018五一遊行以「反過勞、拚公投、要加薪、爭勞權」為主題，提出「公投護勞權！還七天國假，反過勞修惡！制定防災假」、「基本工資一次漲足2萬8000元！各業工人爭取每年加薪10%」、「勞保年金維持現制！反對血汗長照」、「公共服務應以人民需求為目的！保障公共服務受僱者勞動權利」、「擴大工會組織率、保障工會活動權」、「監督事業單位治理，勞工董事法制化」6項訴求。

勞動部長許銘春透過公關發表感言指出，整個遊行過程，她與勞動部同仁都很關心、瞭解，勞工朋友的心聲與建議勞動部都聽到，包括調薪、防止過勞，以及擴大團結權等議題，這些也都是勞動部政策的方向，勞動部絕對會與勞工朋友一起努力。

勞動部也發出新聞稿回應勞團指出，在有關公投護勞權及反過勞部分，這次勞基法修正案秉持安全與彈性原則，讓輪班換班間距11小時規定可以正式上路、加班補休入法、特別休假可依勞工需求選擇遞延，並透過政府把關、企業內部自主協商及行政監督等多重把關，具體保障勞動權益。

「最低工資法」立法進度及基本工資調整部分，勞動部指出，正在研訂最低工資法，再完成立法前，依照現行基本工資審議制度，勞動部將於今年第3季邀集勞、資、學、政四方委員召開會議，檢討基本工資。

勞動部說，從105年以來，已經調整2次基本工資，月薪累計調幅達9.72%，時薪累計調幅達14.72%。

有關勞保年金維持現制部分，勞動部指出，目前草案已送立法院審議，且這次提出的勞保年金改革草案，採循序漸進方式滾動檢討，先就制度面作必要性微幅調整，並將政府撥補及負最後支付責任入法。勞動部也說，工會法目前處於修法方向評估作業，再完成修法作業前，已訂定各項補助措施，協助勞工籌組工會，並與各地方政府共同推動強化工會組織發展。

至於勞工董事法制化部分，勞動部指出，為發展產業民主制度，公司治理本應鼓勵勞工多方參與，勞工董事機制為可行途徑之一，但勞工董事法制化涉及「證券交易法」、「公司法」等相關法令修訂，須再凝聚社會共識。