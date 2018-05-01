五一勞工大遊行 勞團提6訴求

2018-05-01 17:46 中央社 台北1日電



今天是一年一度的勞動節，上萬名勞工以「反過勞、拚公投、要加薪、爭勞權」為主題，下午走上街頭，並提出每年加薪10%等6大訴求。

五一行動聯盟今天發起2018五一遊行，下午2時從總統府前凱達格蘭大道出發，沿著公園路、襄陽路、館前路、開封街一段、博愛路、忠孝西路一段、公園路、青島西路、中山南路，最終走到立法院。

這次遊行以提出的6項訴求為「反過勞、拚公投、要加薪、爭勞權」為主題，提出「公投護勞權，還七天國假，反過勞修惡，制定防災假」、「基本工資一次漲足新台幣2萬8000元，各業工人爭取每年加薪10%」、「勞保年金維持現制，反對血汗長照」、「公共服務應以人民需求為目的，保障公共服務受僱者勞動權利」、「擴大工會組織率、保障工會活動權」、「監督事業單位治理，勞工董事法制化」6項訴求。

遊行總領隊、全國產業總工會理事長莊爵安表示，台灣是已開發國家，生活條件應該要越來越好，但現況卻越來越低薪，實質薪資還倒退回到10年前，每年還多出40幾天的工作天。

台灣電子電機資訊產業工會秘書長林名哲受訪表示，今天預計有1萬名民眾走上街頭，希望可以讓政府聽到他們的心聲。

林名哲憂心，目前鬆綁七休一的行業雖然沒有很多，但很可能是因為年底要選舉，若選舉完後，可能會大舉開放七休一，因此呼籲民眾能願意參加2項的公投連署。

林名哲指出，公投題目為「要求廢除勞基法改惡版本」、「制定新法，讓全國包含公教人員在內所有受僱者一年均享19天國定假日」，目前已經有5萬名民眾參與連署。

參加遊行的王先生帶著幼兒園大班女兒一起到場支持勞團訴求，他表示，已經連續3、4年參加勞工遊行，希望政府可以重視勞工權益，並直言，勞工權益太差，希望女兒以後可以不要當勞工。

今年第2次參加遊行的李小姐一家三口也來到遊行現場，李小姐說，盼政府能重視台灣勞工低薪一事。

出發前，勞工團體也在舞台上上演行動劇，點名立委邱議瑩、彰化縣小英後援會榮譽總會長蕭明仁、前勞動部長林美珠、行政院長賴清德、總統蔡英文是前5名的幹話王。

當群眾走到立法院時，主辦單位也將代表反過勞、拚公投、要加薪、爭勞權的4條布條，掛到立法院的拒馬上，並施放狼煙抗議。

全教總理事長張旭政則在現場要求教育部長吳茂昆下台，他說，吳茂昆不適任教育部長，其偏向資方的立場會讓小孩未來都變成資方的走狗。