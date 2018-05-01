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國土綠網 助里山動物回娘家

2018-05-01 16:32中央社 台北1日電

太魯閣國家公園裡的西寶新心向榮有機農場，有很不一樣的農村風景，在這裡，農民與野生動物不僅和平共處，連農作物都彼此分享。

「其實我們現在那個心境已經調整過來了啦，並不是這些野生動物跑來我們的園區裡面，」農田主人張榮城說：「這個整個大環境，就是牠們的家，牠來這裡吃東西，就等於牠在開冰箱一樣啊！」

不過幾年的光景，西寶部落從一個人類與動物對峙的戰場，搖身一變成為農村再造的典範，張榮城告訴中央社，以往部落居民，不僅會獵殺山羌、山豬，農田也噴灑大量農藥，「晚上巡田靜悄悄，一點動物的聲音都沒有，覺得很寂寞」。

這種情況一直到了2010年，才有顯著的改善。農委會林務局和慈心有機農業發展基金會將2009年共同規劃的「綠色保育標章」制度，導入西寶部落，輔導包含張榮城在內的6戶農友，從慣行農法轉型到環境友善農作。

在綠保制度下，農民們必須優先考量農耕過程對生態造成的影響，並減少會傷害生物的農法。符合規範的農民，可以取得標章，也會獲得農產品通路和售價的保障。

這些規範包括禁用農藥、除草劑、化學肥料；最終農產品不得檢出農藥殘留；以及營造農地生態多樣性，提供保育動物覓食、繁殖、育雛的環境。

與慈心合作協助農友轉型的生態觀察家林青峰說，一開始要改變村民們的想法並不容易，好在部落結構單純，一一溝通後，原有的捕獵陷阱撤除了，取而代之的是一台台的自動相機，捕捉野生動物的行蹤。

「村民看到母山羌帶著小山羌的影像，是會感動的，」林青峰告訴中央社。「他們過去通常看到野生動物的時候，都是已經死去的樣子。」

也因此，張榮城放棄了過去14年所採用的慣行農法，如今兩甲地所生產的高麗菜、番茄等作物，他也樂意分享給猴子、山羌和山豬，並自己學著架設相機，一旦拍到牠們大快朵頤的樣子，還特別有成就感。

用不同的角度實踐有機農業

慈心計畫主持人陳榮宗說，綠保的主要目的並不是為了使農產品通過有機認證，而是專注於生產過程，從環境及生物多樣性出發，「用不同的角度實踐有機農業。」

這項計畫目前已經在全台輔導200多戶農場轉型，由於轉作初期，農產量平均會減少一半以上，相關單位除了協助農友市場後端行銷，也邀請專家導入先進耕作技術，包含利用生物防治取代農藥，農委會同時對朝有機轉型的農友提供農地每年每公頃生態獎勵3萬元。

林務局局長林華慶接受中央社專訪時表示，有了這些民間與政府合作的基礎，下一步是推行全國性的「國土綠網」，從今年起至2021年，以30億元的經費推行初步計畫。

林華慶解釋，國土綠網的概念是以中央山脈為軸心，向四周淺山、平原、河川及海洋擴充，打破原本孤立的高山自然保護區，打造遍佈全台的生態網絡。

「中央山脈保育軸有點像是一個被包圍的孤島，就生物多樣性的保育來講不夠完整，功能也會打折扣，」他說，民眾多半認為深山裡的自然保護區足以庇護大多數的珍稀生物，然而台灣有高達65%的保育類野生動物，棲息在海拔1,000公尺以下，通稱「里山」的淺山、平原地區。

林華慶說，因為各類型的土地開發，許多里山動物，例如石虎、草鴞等，被迫侷限在零碎分佈的棲地，使族群間產生隔離，更缺乏安全穩定的食物來源，不利繁衍，甚至可能逐漸絕跡，因此破碎的里山生態網絡亟需縫補。

林華慶說，國土綠網計畫結合國際間行之有年的「里山倡議」，於淺山周邊聚落與生態熱點農業區推動友善生產；同時跨部會合作，設置公路間的動物通道以減低路殺；以及推動濕地及海岸的生態造林等。

人類與自然和諧共生

「里山倡議」是日本於2010年舉辦聯合國第10屆生物多樣性公約締約國大會時所提出，意指高山與平原間，由森林、社區與農業生態系構成的地景，倡導以永續利用的方式來管理土地和自然資源，以實現人類與自然和諧共生的理想。

包含林務局和慈心在內，台灣有9個組織，是里山倡議國際夥伴關係網絡（International Partnershipfor the Satoyama Initiative, IPSI）的會員，而台灣推動綠色保育標章制度及國土綠網的過程，也被IPSI列入國際案例。

案例中，台南官田的菱角田轉型為環境友善契作，最受國際肯定。菱角田原本是水雉的重要棲地，然而農民為了減少鳥害，由插秧改為以摻入農藥的種苗直接播種，造成水雉誤食而亡。

經過輔導，政府補助農民以插秧取代直接播種，同時於2009年引進綠保制度，果然大有成效。IPSI指出，當年水雉數量原本約275隻，至2016年已增長到1,272隻，同時有25戶農民，計40公頃的菱角田，加入生態保育的行列。

林華慶說，隨著國土綠網逐漸擴充，林務局也思索如何與其他部門合作。今年植樹節，林務局和交通部公路總局合力在花蓮台9線新大富橋下，推出綠網的第一個生態廊道，他們更改橋體設計，在嘉農溪兩岸營造出可供動物，如山羊、蛙類等可以通過的區間，並種植茄苳、烏?、光蠟樹、苦楝等原生植物，豐富當地植被。

公路總局第四工程處花蓮工務段段長沈清瑞告訴中央社，橋樑長度從原本85公尺增加到470公尺，製造兩岸陸地上額外的高架路段，而這個類似函洞的空間，便得以牽起中央山脈和海岸山脈的生態系，並減少動物遷徙過程中，遭到路殺的可能行。

建立起一個動物和人類互利共榮的環境需要長時間的磨合，但是無論是參與政府專案或自發性友善環境的農民，都覺得過程不僅回到農業的本質，也創造了不同的經濟價值。

友善生態 人更快樂

「很多人不在乎野生動物的生存問題，只在乎自己農產品的產能，犧牲野生動物的環境，其實生態與產品的價值也是息息相關的，」花蓮自然有虫米農場主人康明義說。

對張榮城而言，實行生態友善農業有個最單純不過的好處：讓他變成一個更快樂的人。

他說，有個冬天晚上，巡田時恰巧碰上一隻山羊，四目相對的結果是山羊落荒而逃，而張榮城忘不了的是山羊清脆而飛快的蹄聲。

他說：「你能想像我的田裡有山羊可以這樣跑嗎？那個景象，真的是超爽快的啦！」

農民太魯閣國家公園農委會

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