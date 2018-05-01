陸客小三通旅行事由放寬 納入馬拉松等

2018-05-01 16:29 中央社 台北1日電



內政部長葉俊榮今天宣布，現行大陸地區人民赴小三通地區從事馬拉松、海泳及鐵人三項等體育活動，必須以小三通藝文商務交流提出申請，明天起均得以小三通旅行事由申請入境。聯合報系資料照片／記者楊萬雲攝影 分享 facebook 內政部長葉俊榮今天宣布，現行大陸地區人民赴小三通地區從事馬拉松、海泳及鐵人三項等體育活動，必須以小三通藝文商務交流提出申請，明天起均得以小三通旅行事由申請入境。

不過，大陸地區人民在中共黨務、軍事、行政或其他公務機關任職者，以及參加涉及跨境（例如金廈泳渡）或國際運動總會授權的賽事（例如世錦賽、亞錦賽等）者，仍應申請小三通藝文商務交流事由。

內政部發布新聞稿指出，葉俊榮今天前往金門考察時表示，內政部近年為刺激陸客赴小三通觀光，持續簡化陸客入境手續，包含民國104年開放陸客申辦小三通落地簽、105年簡化申辦落地簽免附回程船票、106年4月至今年3月底，以為期1年的專案方式將小三通落地簽規費由新台幣600元降至400元。

葉俊榮說，經統計專案期間，陸客以落地簽入境達4萬5902人次，與105年同期入境3萬747人次相較，增長49.29%，足見這樣的便利措施，已具相當成效。

他指出，內政部為持續提升陸客赴小三通地區旅遊意願，今年3月31日公告再延長1年小三通落地簽規費調降至400元專案措施，期望刺激更多陸客入境，為離島地區帶來更多觀光效益。

葉俊榮說，為增進大陸地區人民赴小三通交流便利性，內政部會持續檢討並主動盤點現行作法。

現行大陸地區人民申請小三通事由分為社會交流、藝文商務交流、就學及旅行等4類。