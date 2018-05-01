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影／要加薪爭勞權！五一萬名勞工憤怒遊行

2018-05-01 14:28聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

「反過勞！拼公投！要加薪！爭勞權！」今日是五一勞動節，由多個勞團、各工會、民間社團組成的「2018五一行動聯盟」今日中午號召萬人走上街頭，以凱達格蘭大道作為遊行起點，再以立法院為終點，用遊行抗議今年1月勞基法修惡通過，並發動公投連署，要廢止勞基新法。

今年五一遊行提出六大訴求，首要訴求就是廢除過勞的勞基惡法；基本工資一次漲足2萬8000元；勞保年金維持現制；保障公共服務受雇者權益；擴大工會組織率；勞工董事法制化。

來自全台各地工會及勞團參與遊行，沿途高喊口號，以表達憤怒不滿，還上演KUSO行動劇，選出官員五大幹話，包含「勞團抗議都是放錄音帶」、「台灣沒有過勞死」、「相信企業會自律」、「薪水太少當成做功德」、「勞工是心裡最軟的一塊」。

台灣高等教育產業工會研究員陳柏謙指出，基本工資今年應一次漲足到28K，後續3年勞工應獲得每年加薪10%；過去10年台灣GDP成長，也伴隨著通貨膨脹，但歷來基本工資漲幅卻遠不及GDP成長和通貨膨脹，台灣資本家賺取利潤，勞工薪資卻未成長，基本工資需一次漲足到28K，這是個讓勞工可以活下去且活得有尊嚴的基本數字。

全國產業總工會理事長、也是擔任遊行總領隊的莊爵安說，台灣低薪的問題，在亞洲以開發國家中相當弔詭的現象，要向政府及雇主大聲宣示勞工要「反過勞！拼公投！要加薪！爭勞權！」，要透過全民公投連署，訴求工會組織的強化。

勞動人權協會執行長王娟萍說，已經修惡的勞基法，只會讓勞工更慘，希望透過公投連署，翻轉讓台灣勞工過勞死的勞基法。

「勞權公投聯盟」正在推動「廢除勞基法修惡」、「立法還七天國假」等公投連署，目前連署有5萬份，離30萬的連署門檻還有很大的距離，五一行動聯盟今日也透過大遊行，號召更多人來參與連署。

「2018五一行動聯盟」今日中午號召萬人走上街頭，以凱達格蘭大道作為遊行起點，用...
「2018五一行動聯盟」今日中午號召萬人走上街頭，以凱達格蘭大道作為遊行起點，用遊行抗議今年1月勞基法修惡通過，並發動公投連署，要廢止勞基新法。記者陳妍霖／攝影
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今日勞工大遊行，還上演KUSO行動劇，選出官員五大幹話，。記者陳妍霖／攝影
今日勞工大遊行，還上演KUSO行動劇，選出官員五大幹話，。記者陳妍霖／攝影
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「2018五一行動聯盟」今日中午號召萬人走上街頭，以凱達格蘭大道作為遊行起點，用...
「2018五一行動聯盟」今日中午號召萬人走上街頭，以凱達格蘭大道作為遊行起點，用遊行抗議今年1月勞基法修惡通過，並發動公投連署，要廢止勞基新法。記者陳妍霖／攝影
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遊行勞工高喊「反過勞！拼公投！要加薪！爭勞權！」。記者陳妍霖／攝影
遊行勞工高喊「反過勞！拼公投！要加薪！爭勞權！」。記者陳妍霖／攝影
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「2018五一行動聯盟」今日中午號召萬人走上街頭，以凱達格蘭大道作為遊行起點，用...
「2018五一行動聯盟」今日中午號召萬人走上街頭，以凱達格蘭大道作為遊行起點，用遊行抗議今年1月勞基法修惡通過，並發動公投連署，要廢止勞基新法。記者陳妍霖／攝影
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