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傳統茶湯加氣泡 丨龍團創新傳承茶文化

2018-05-01 13:29中央社 台北1日電

今年文博會場內，一間融合中文部首元素、以極簡清新作為設計包裝的茶品牌「丨龍團」，把製茶的過程視為文化的一環，在現場製作「氣淬茶」傳承茶文化，吸引新世代品茶。

「為什麼茶不能像咖啡一樣盛行？」丨（讀音如「滾」）龍團成立3年，今年首次參加台灣文博會，作為文博會唯一贊助茶飲，丨龍團創辦人林建宏身為50年老茶行二代接班人，早已練就一身品茶、泡茶好手藝，為了傳承茶文化，他導入過去在醫院工作的SOP流程，研發加入氣泡的氣淬茶，吸引更多新世代加入品茶行列。

品牌命名特別，運用中文部首貫穿理念，林建宏說：「丨代表上下相通之意，這和喝茶一樣，品茶要經過鼻子聞，喝進去後又能提神，讓人形於內、形於外都能藉由茶與天地相通。」

提到喝茶，現代人沒有過多時間泡茶，多半接觸到的茶飲，以手搖飲料或是罐裝茶為主，不過，這對從小在茶行長大的林建宏而言，他說：「這樣根本無法喝到茶最原本的風味。」

林建宏指出，手搖茶飲一來為變化口味，而有許多添加物，二來手搖茶飲會添加冰塊稀釋茶湯風味，「但冰塊是生菌素、大腸桿菌素主要來源」，消費者在飲用上難免有食安疑慮。

林建宏曾在醫院工作多年，在醫院每從事每一項程序前，都必須要經過消毒、殺菌等SOP流程，尤其在他工作的開刀房、急診室更是如此。

2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情爆發，他在醫院高壓的工作環境下身心俱疲，決定回家承接爸爸的自產、自銷茶事業，林建宏越是投入家業，越是發現台灣不斷在流失喝茶的人口。

為了要讓年輕人愛上喝茶，林建宏開始設想，如何讓一杯茶，能在最快的時間內沖煮，而且還不用加冰塊稀釋，就能保有茶的香味口感。

「我很會泡茶，但這個經驗無法快速、有效地複製，泡茶技術因人而異」，林建宏表示，有時喝茶會有苦澀味，一來是和茶葉品質有關，二來則是沖泡技術，再者則是放久了會氧化。

為了解決這些問題，他仿效沖煮咖啡的模式，起先買了簡易的義式咖啡機沖茶，但因為設備太過陽春，以及調配比例不對，始終無法沖出如同手沖茶的口感。

於是林建宏再添購大型的義式咖啡機，並將茶葉磨成細粉狀，又費時7年研發出急速冷卻機，只要40秒就能將剛沖泡好的熱茶，快速冷淬成攝氏6度的冰茶，用急速冷卻概念，鎖住茶的原味。

林建宏將這套茶飲製造方法流程申請專利，「熱沖、急速冷卻、不加冰塊、不稀釋、瓶裝保存」，他苦笑說，「這個過程我失敗不下千次」，為的就是讓沖茶也能SOP流程化。

如今林建宏研發的氣淬茶顛覆消費者喝茶口感，文博會期間也吸引不少年輕人嚐鮮，未來也計畫運用冷淬技術開發咖啡市場，開發更多茶飲風味，傳承茶文化。

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