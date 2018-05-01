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民團籲：新版身分證務必保留性別、配偶及父母欄位

2018-05-01 11:28聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

高雄市家長聯盟和守護台灣聯盟上午到內政部陳情新版身份證務必保留性別、配偶及父母欄...
高雄市家長聯盟和守護台灣聯盟上午到內政部陳情新版身份證務必保留性別、配偶及父母欄位，希望內政部對新版身份證務必保留性別、配偶及父母欄位且強制揭露欄位資訊，性別欄維持現有男女兩性。記者曾吉松／攝影
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高雄市家長聯盟和守護台灣聯盟上午到內政部陳情新版身分證務必保留性別、配偶及父母欄位，希望內政部對新版身分證務必保留性別、配偶及父母欄位且強制揭露欄位資訊，性別欄維持現有男女兩性。

【中央社／台北1日電】

多個民間團體今天表示，新版身分證若是刪除性別，父母姓名、配偶等欄位，不就跟健保卡差不多，且質疑刪除配偶欄是否變相鼓勵婚外情。

民間團體對策研討會、高雄市家長聯盟、守護台灣聯盟等多個民間團體，今天到內政部前陳情，希望新版身分證可以保留國家、性別、父母姓名、配偶等欄位，現場也上演行動劇，表達他們對刪除欄位後，可能造成的現象擔憂。

對策研討會主席余聖理受訪表示，支持身分證改版，但保留國家是因為憲法有規範，而性別、父母姓名等欄位則是都有緊急聯絡的實際需要，也是身分證跟健保卡、駕照等不同的原因。

余聖理說，尤其配偶欄部分，若刪除恐讓已婚人士欺騙感情的事件發生率上升，若執意刪除配偶欄，是否變相鼓勵婚外情。

余聖理也表示，內政部宣稱台灣身分證是全世界欄位最多、最複雜的身分證，因此才要刪除性別、配偶等欄位，但比利時、德國、波蘭等國的身分證也有11到15個欄位註記，且多數保有性別和父母欄位。

高雄市家長聯盟和守護台灣聯盟上午到內政部陳情新版身份證務必保留性別、配偶及父母欄...
高雄市家長聯盟和守護台灣聯盟上午到內政部陳情新版身份證務必保留性別、配偶及父母欄位，希望內政部對新版身份證務必保留性別、配偶及父母欄位且強制揭露欄位資訊，性別欄維持現有男女兩性。記者曾吉松／攝影
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