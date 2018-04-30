親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
九合一選戰焦點
軍公教退撫新制
政治
軍事
綜合
合康雲極

聯合報民調／新北支持度…侯友宜45% 蘇貞昌26%

換台大「卡茂」？ 吳茂昆原定周二演講突取消　

著迷荷治台灣史 荷蘭人寫成歷史小說

2018-04-30 23:19中央社 倫敦30日專電

30幾年前在台師大學習中文的荷蘭人貝喬思，對荷蘭統治時期的台灣史情有獨鍾，她寫的歷史小說「福爾摩沙之王」（Lord of Formosa）英文版於26日發行。

荷蘭裔作家貝喬思把台灣荷治時期寫成歷史小說「福爾摩沙之王」。圖為貝喬思年輕時期舊...
荷蘭裔作家貝喬思把台灣荷治時期寫成歷史小說「福爾摩沙之王」。圖為貝喬思年輕時期舊照。（貝喬思提供） 中央社
分享
荷蘭裔作家貝喬思年輕時曾在台灣學中文，對荷蘭統治台灣時期的歷史感興趣，進而讓她在...
荷蘭裔作家貝喬思年輕時曾在台灣學中文，對荷蘭統治台灣時期的歷史感興趣，進而讓她在20多年後寫成歷史小說「福爾摩沙之王」。圖為貝喬思1988年訪台灣太魯閣舊照。（貝喬思提供） 中央社
分享

貝喬思（Joyce Bergvelt）生於荷蘭，由於父親工作因素，曾在日本、英國等地居住。1982年，19歲的貝喬思隨著父親的工作，到台灣居住，在國立台灣師範大學學中文。她在台灣待了1年半，但她父母在台灣繼續待到1988年，她時常到台灣探訪他們。

住在台灣時，貝喬思得知荷蘭曾統治台灣，令她很感興趣。她讀了國姓爺鄭成功的故事，然而，有關哪些荷蘭人到過台灣、做了什麼的相關訊息卻非常少。

貝喬思之後到英國杜倫大學（University of Durham）研讀漢學，幾乎不用多作考慮，就決定要研究荷治時期的台灣，論文題目是「台灣的戰役：台灣荷治時期以及國姓爺驅逐荷蘭人」。

她以章節的方式來寫論文，獲得歷史教授很高評價，認為讀起來像是「一本很精彩的小說」。也因此，想把荷治時期台灣的故事寫成歷史小說的念頭就此在她腦海生根，不過她卻在20年後才有機會動筆，完成著作又花了她3年半。

「福爾摩沙之王」的出版歷程頗為曲折，這本書是以英文寫成，但由於荷蘭出版商較感興趣，於是貝喬思翻譯為荷蘭文的「永遠失去的福爾摩莎」（formosa voorgoed verloren）於2015年出版，英文版直到今年4月26日才發行。

對於未來是否會發行中文版，貝喬思接受中央社記者訪問時表示，雖然她很希望能有中文版，但她的中文能力恐怕已大不如前，「想當年，我1988年就讀大學時，還能夠把卡夫卡（Franz Kafka）著作翻譯成中文」。現在只能走一步算一步，先看看英文版迴響如何，或許某一天能發行中文版，「誰也不曉得」。

「福爾摩沙之王」敘述身為中、日混血的明朝將領鄭成功，在清軍壓迫下東渡台灣海峽，經歷9個月戰役，攻下「熱蘭遮城」（安平古堡），擊敗東印度公司在台灣的駐軍的故事。

小說的故事概述說，這是中國和歐洲第一場大型軍事衝突，是一段充滿決心、勇氣，但也有背叛的故事。這也是頑固的末任荷蘭總督揆一（Frederick Coyett），及聰明卻喜怒無常的國姓爺之間鬥志的故事。

「福爾摩沙之王」遵從史實，但也有想像的部分，像是歷史資料中沒有提到太多、被派去替鄭成功治病的荷蘭醫師貝葉（Christian Beyer），以及背叛荷蘭、協助鄭成功的翻譯何廷斌，都在貝喬思的筆下增添了血肉。

貝喬思表示，荷蘭人對曾經治理福爾摩沙的這段歷史幾乎完全不了解。荷蘭人選擇完全忘掉曾經輸掉福爾摩沙這段過往，許多人不知道福爾摩沙就是台灣，就算歷史課本提到，通常也是一、兩句帶過，直到近幾年荷蘭對東印度公司重新感興趣，也歸功於部分著作的發表，讓荷蘭重新認識曾治理台灣的這段歷史。

談到自從1995年以後就未曾造訪的台灣，貝喬思說，她真的很希望重遊舊地，她相當懷念台灣的好山好水、友善的人們，以及台灣美食。

荷蘭鄭成功印度

相關新聞

反對興建深澳電廠 馬英九：應啟動核四

2018-04-30 14:39

關懷僑生 僑委會與技職專班僑生有約

2018-04-30 17:09

評／品格教育能不能取代同志教育？

2018-04-30 16:28

反跟蹤騷擾 婦團：政院版草案仍有缺失

2018-04-30 14:59

飛安會預告修法 無人機肇事將有專業調查

2018-04-30 14:04

諾貝爾級專家訪台 為9月唐獎週活動暖身

2018-04-30 13:43

立院初審 購物台申請執照期限再延4年

2018-04-30 13:27

評／在天安門前，他以鼻血聲援六四

2018-04-30 10:31

揭密台灣漁業霸主 比你想像得還要威

2018-04-27 15:16

這次打撈黑鷹直升機 台灣技術領先世界

2018-04-25 16:42

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

107年度原住民族瀕危語言復振開跑！

2018-04-30 11:28

汙水下水道接管率增15% 高雄連兩年優等

2018-04-27 11:00
看更多

熱門文章

阿扁說年改是政治問題 孫大千指出綠的三個錯誤

2018-04-30 08:21

吳茂昆指學術沒有真正的民主 孫大千批：你什麼咖

2018-04-30 09:11

獨／前教長潘文忠 已受聘為總統府國策顧問

2018-04-30 16:48

獨／國民黨版軍改草案出爐了 保留18%優存

2018-04-30 19:57

警消退休替代率比照軍人 段宜康：這很扯

2018-04-30 19:39

新教長爭議政府釋疑？徐國勇：吳茂昆就是政府的一部分

2018-04-30 10:15

M1A2戰車在海島作戰何用？ 將領：灘岸殲敵要角

2018-04-30 15:01

黃子哲爆料吳茂昆曾說：核電不能廢 還會更重要

2018-04-30 13:05

深澳電廠應該燃氣？ 林右昌砲轟雙北：似是而非

2018-04-30 15:16

里長挺姚文智 柯P：我要動員多少里長都有

2018-04-30 11:37

陸打壓我參與國際活動強扯國旗 外交部：不齒

2018-04-30 16:49

桃園大火 燒出民進黨內部矛盾

2018-04-30 14:09

灘岸殲敵關鍵戰力 國防部長證實評估採購M1A2戰車

2018-04-30 10:25

國親要求公教年改暫緩上路 銓敘部：軍公教宜同步

2018-04-30 11:41

警消退休所得替代率比照軍改？ 內政部：往這方向努力

2018-04-30 11:11

蘇貞昌拜廟搶選票 邀前藍委入鏡遭婉拒

2018-04-30 14:30

反對興建深澳電廠 馬英九：應啟動核四

2018-04-30 14:39

共軍遠海長航不斷施壓 嚴德發：台海將成區域新熱點

2018-04-30 11:51

蔡英文開勞工支票幾乎全跳票 勞陣號召明遊行

2018-04-30 13:50

侯友宜：下次我來新北市議會 要站在朱市長的位子

2018-04-30 12:41

政院版軍人年改草案 嚴德發、邱國正表態可以接受

2018-04-30 12:25

總統府證實 潘文忠獲聘總統府國策顧問

2018-04-30 19:54

影╱賴清德：勞工收入提高、工時減少

2018-04-30 16:35

國親提年改暫緩 銓敘部：軍公教宜同步

2018-04-30 14:08

警消退休替代率比照軍人？ 內政部鬆動：往這方向努力

2018-04-30 14:08

再戰！黨產會大動作查抄婦聯會57箱勞軍捐款單據

2018-04-30 16:10

艾森豪短夾克僅3成官兵有意見 嚴德發：改良後續推

2018-04-30 10:37

反柯！綠營里長疾呼：民進黨應自提人選

2018-04-30 12:51

警消殉職 藍委：修法檢討待遇和退休金 讓他們組工會

2018-04-30 12:58

不讓新潮流獨大 陳明文回歸選對會平衡派系

2018-04-30 13:55

回應跳票說 總統府：改善勞動條件是政府最重要工作

2018-04-30 20:11

內政部:警消年改有受到不公平待遇 正全力修補中

2018-04-30 12:12

國防安全研究院5月1日掛牌 馮世寬任董事長

2018-04-30 17:47

談上代恩怨 縣長參選人鄭朝方：新竹縣要翻開下一頁

2018-04-30 14:58

著迷荷治台灣史 荷蘭人寫成歷史小說

2018-04-30 23:19

「大家往外跑，他們往裡衝」王金平：應給警消公平待遇

2018-04-30 14:09

台遭指受惠川普措施卻無人稱頌 外交部：非事實

2018-04-30 21:37

國防部長證實評估採購M1A2戰車

2018-04-30 11:25

跟綠營合作深綠票恐跑？柯P：也不可能一百件都合作

2018-04-30 11:36

砲轟考委忙考察、抄報告 黃國昌質疑考試院存廢

2018-04-30 12:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top