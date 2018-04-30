著迷荷治台灣史 荷蘭人寫成歷史小說

2018-04-30 23:19 中央社 倫敦30日專電



30幾年前在台師大學習中文的荷蘭人貝喬思，對荷蘭統治時期的台灣史情有獨鍾，她寫的歷史小說「福爾摩沙之王」（Lord of Formosa）英文版於26日發行。 荷蘭裔作家貝喬思把台灣荷治時期寫成歷史小說「福爾摩沙之王」。圖為貝喬思年輕時期舊照。（貝喬思提供） 中央社 分享 facebook 荷蘭裔作家貝喬思年輕時曾在台灣學中文，對荷蘭統治台灣時期的歷史感興趣，進而讓她在20多年後寫成歷史小說「福爾摩沙之王」。圖為貝喬思1988年訪台灣太魯閣舊照。（貝喬思提供） 中央社 分享 facebook

貝喬思（Joyce Bergvelt）生於荷蘭，由於父親工作因素，曾在日本、英國等地居住。1982年，19歲的貝喬思隨著父親的工作，到台灣居住，在國立台灣師範大學學中文。她在台灣待了1年半，但她父母在台灣繼續待到1988年，她時常到台灣探訪他們。

住在台灣時，貝喬思得知荷蘭曾統治台灣，令她很感興趣。她讀了國姓爺鄭成功的故事，然而，有關哪些荷蘭人到過台灣、做了什麼的相關訊息卻非常少。

貝喬思之後到英國杜倫大學（University of Durham）研讀漢學，幾乎不用多作考慮，就決定要研究荷治時期的台灣，論文題目是「台灣的戰役：台灣荷治時期以及國姓爺驅逐荷蘭人」。

她以章節的方式來寫論文，獲得歷史教授很高評價，認為讀起來像是「一本很精彩的小說」。也因此，想把荷治時期台灣的故事寫成歷史小說的念頭就此在她腦海生根，不過她卻在20年後才有機會動筆，完成著作又花了她3年半。

「福爾摩沙之王」的出版歷程頗為曲折，這本書是以英文寫成，但由於荷蘭出版商較感興趣，於是貝喬思翻譯為荷蘭文的「永遠失去的福爾摩莎」（formosa voorgoed verloren）於2015年出版，英文版直到今年4月26日才發行。

對於未來是否會發行中文版，貝喬思接受中央社記者訪問時表示，雖然她很希望能有中文版，但她的中文能力恐怕已大不如前，「想當年，我1988年就讀大學時，還能夠把卡夫卡（Franz Kafka）著作翻譯成中文」。現在只能走一步算一步，先看看英文版迴響如何，或許某一天能發行中文版，「誰也不曉得」。

「福爾摩沙之王」敘述身為中、日混血的明朝將領鄭成功，在清軍壓迫下東渡台灣海峽，經歷9個月戰役，攻下「熱蘭遮城」（安平古堡），擊敗東印度公司在台灣的駐軍的故事。

小說的故事概述說，這是中國和歐洲第一場大型軍事衝突，是一段充滿決心、勇氣，但也有背叛的故事。這也是頑固的末任荷蘭總督揆一（Frederick Coyett），及聰明卻喜怒無常的國姓爺之間鬥志的故事。

「福爾摩沙之王」遵從史實，但也有想像的部分，像是歷史資料中沒有提到太多、被派去替鄭成功治病的荷蘭醫師貝葉（Christian Beyer），以及背叛荷蘭、協助鄭成功的翻譯何廷斌，都在貝喬思的筆下增添了血肉。

貝喬思表示，荷蘭人對曾經治理福爾摩沙的這段歷史幾乎完全不了解。荷蘭人選擇完全忘掉曾經輸掉福爾摩沙這段過往，許多人不知道福爾摩沙就是台灣，就算歷史課本提到，通常也是一、兩句帶過，直到近幾年荷蘭對東印度公司重新感興趣，也歸功於部分著作的發表，讓荷蘭重新認識曾治理台灣的這段歷史。

談到自從1995年以後就未曾造訪的台灣，貝喬思說，她真的很希望重遊舊地，她相當懷念台灣的好山好水、友善的人們，以及台灣美食。