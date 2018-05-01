勞動節小確幸 勞工免費遊綠博 北市27場館優惠

今天勞動節，台北市勞動局宣布「台北勞動月優惠措施」，憑「職安卡」至指定27家場館可享優惠。 圖／台北市勞動局提供 分享 facebook

今天是5月1日勞動節，北市勞動局宣布，勞工憑「職安卡」前往27家指定場館可享優惠，宜蘭縣則歡迎全國各地勞工免費暢遊綠色博覽會，享受難得的小確幸。

台北市勞動局在每年勞動月推出優惠措施，今年職安卡適用場館從13家提升至27家，不只持卡人獨享優惠，部分場館可連同4位親友免費入場，希望讓勞工多些親子共遊機會，孩子也能感受到父母工作的辛苦。

北市府針對高風險作業的勞工，只要參加安全衛生教育訓練，經測驗合格即可取得職安卡，目前已發放2萬5000張，包括民眾喜愛的動物園、兒童新樂園、士林官邸、袖珍博物館及故宮博物院等15家場館，皆提供免費入場優惠；此外，台北101觀景台，持卡人享有全票7折優惠，時間從5月1日至31日。

宜蘭縣政府也送給勞工多項好禮，包括贈送職場安全工具包、勞工健檢送禮券、勞工51免費遊綠博等，只要在「歡慶勞動節勞工服務站」出示任何與勞工身分相關的證明文件，即可免費入園區。

為降低職業災害發生，縣府成立職業安全衛生輔導團，持續輔導營造業、製造業等相關單位，並提供「職場安全工具包」，包含會議實務示範、局限空間作業演練、高處作業防止墜落演練及明火作業防護措施等。

凡設籍宜蘭、符合國健署規定的成人免費健檢勞工，5月可前往成人健檢特約醫療院所健檢，縣府會贈送100元聯勸愛心禮券，回診看報告也免收掛號費。