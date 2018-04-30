關懷僑生 僑委會與技職專班僑生有約

2018-04-30 17:09 聯合新聞網 台北訊



圖／僑委會提供 分享 facebook 僑委會委員長吳新興關心技職專班僑生在臺學習狀況，指示應不定期辦理技職專班僑生座談會，讓僑生感受到僑委會的關心與照顧，未來返國更可協助宣導各項僑生政策及輔導措施。

僑委會於4月27日舉辦今年首場僑生有約座談會，邀請中山工商、莊敬高職、萬能工商、成功工商、六信高中及三信家商的輔導老師帶領馬來西亞及越南僑生出席，由呂副委員長元榮主持，呂元榮表示，希望透過這個活動，讓平常忙於課業或實習的僑生及師長們，在這一天相聚，並透過跨校聯誼，結識更多的朋友，讓僑生同學們即使人在異鄉，也感受到校方及政府的關心，更希望藉由本活動了解專班辦學情形及是否有待改進之處。

會中同學踴躍發言，表示來臺學習，不僅學業上收穫許多，在生活方面也習得待人處事，應對進退之道，更交到許多志同道合的好朋友。日後更將推薦僑居地的學弟妹申請來臺就讀技職專班。有關同學反應的意見，僑委會將對此進行關心與了解。僑委會體恤學生平日忙於課業及實習，會後特地安排同學前往淡水老街參訪，體驗臺灣在地人文風景及豐富多樣的臺灣美食。

僑委會近年擴大招收東南亞地區僑生來臺就讀3年高級中等學校建教僑生專班，畢業後升讀4年科技大學產學攜手合作專班。106學年度「3+4僑生技職專班」僑生報到人數增至1,034人，較105學年度754人成長37%，開辦學校及來臺就學人數呈現穩定成長。106學年度在學人數達2,200人，其中本專班高職端105學年度應屆畢業生計232人，有169人留臺升讀科技大學，升學率高達73%。

為協助僑生克服經濟障礙，來臺就學，僑委會協調海外信用保證基金提供「3+4僑生技職專班」學生第一學年就學貸款，貸款額度最高可達新臺幣8萬元整。僑生畢業後如有志創業，不論是留臺創業或回僑居地，該基金會亦有提供畢業僑生創業貸款信用保證。