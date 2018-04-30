重大違規漁船 漁業署重罰1200萬元

2018-04-30 15:57 中央社 台北30日電



歐盟對台灣遠洋漁業舉黃牌逾2年半，至今尚未解除。對此，漁業署表示，今年截至今天總共裁處19艘違規漁船，總罰鍰金額高達4382萬元，其中順得滿漁船違規情節重大，不僅廢止漁業執照，也罰鍰1200萬元。

農委會漁業署今天舉行「打擊非法漁業、保障合法業者權益」記者會，會中農委會副主委陳吉仲表示，只要落實遠洋漁業的政策，相信拿掉黃牌的時間並不遠，但更重要的是漁業署不會回避所有漁業的相關問題。

陳吉仲強調，台灣一定會依照法律架構確實執法，但處理過程因為比較長，才為讓歐盟認為台灣執法上跟預期有落差，但只要陸續把資料補齊，黃牌應該很快就能解除。

漁業署遠洋漁業組副組長王茂城說，今年截至目前為止，漁業署針對19艘違規漁船予以裁處，罰鍰金額高達新台幣4382萬元，違規樣態最多的是未依指定電子漁獲回報系統每日詳實回報、回報不實。

王茂城舉例，日前冒充新加坡籍運毒的台灣漁船順得滿66號（CT4-1920）因未裝設台灣漁船監控系統（VMS）系統就擅自駛離國外港口，屬於遠洋漁業條例第13條所列的重大違規行為，且還以不實船位掩蓋出港事實，顯示有故意規避主管機關管控的意圖，違規情節惡性重大，加上其經營者拒絕依主管機關要求提供資料，也不願配合主管機關調查，因此總共裁處目前最高的新台幣1200萬元，並廢止漁業執照。

另一艘漁船金昌17號（CT6-1380），王茂城說，其電子漁獲回報（E-Logbook）系統回報水鯊量僅4661公斤，但實際卸魚檢查量卻高達1萬5173公斤，誤差比率高達69%，嚴重不實申報，船主裁罰441萬元，船長也裁處80萬元。

漁業署長黃鴻燕受訪說表示，漁船能不能遵守法律才是關鍵，去年到今年為止，漁民都已經陸續改過，對於中小型漁船也會加強宣導，讓他們遵守法令。

黃鴻燕也表示，由台灣業者出資經營，但船籍設在其他國家的權宜船部分，會配合歐盟要求，只要違規被發現，一定也會被處分。