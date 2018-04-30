反跟蹤騷擾 婦團：政院版草案仍有缺失

2018-04-30 14:59 中央社 台北30日電



婦女團體今天針對行政院版「糾纏行為防制法」草案表示，草案設計被害人遭跟騷報案須經三個月調查程序，期間缺乏遏止跟騷辦法，主張警方應於受理報案後72小時內完成調查。

有鑒於現行「家庭暴力防治法」、「性騷擾防治法」及「社會秩序維護法」等，對一般跟蹤或騷擾等糾纏行為，難以適用或無實效。因此內政部擬具「糾纏行為防制法」草案，行政院院會於19日通過，送請立法院審議。

勵馨基金會、婦女新知基金會以及婦女救援基金會等婦團，上午在立法院召開「反跟蹤騷擾，我們期待法案能更好」記者會。

婦女救援基金會副執行長白智芳表示，依目前院版草案設計，被害人若遭跟騷報案，須經三個月的調查程序，期間缺乏有效辦法遏止加害人持續跟騷，且若有違法事實，也僅能對加害人處新台幣1萬元以上10萬元以下行政罰鍰，究竟能達到多少嚇阻效果，令人質疑。

她主張，警方應於受理報案後72小時內完成調查程序，若犯罪行為屬實，應有核發10日內禁制處分的權限，限制跟騷行為人在此期間不得繼續跟騷，同時協助被害人向法院聲請緊急防制令，法院應於24小時內核發或駁回，唯有透過警政與法院間緊密的銜接程序，才能對被害人提供即時有效的協助。

婦女新知基金會開拓部主任林秀怡表示，院版草案對於糾纏行為的定義太過限縮，跟蹤騷擾行為是否成立，取決行為人是否出於「對特定人之愛戀、喜好或怨恨」，構成要件過於抽象，使被害人與警方都不易舉證，妨礙警方立即針對跟騷行為作出反應。

她說，應將跟蹤騷擾定義放寬，不以愛戀、喜好或怨恨等三動機為限才能成立，應以行為本身加上被害人感受與生活影響加以修正補充，否則被跟蹤，被害人還要舉證對方是否是愛戀、喜好或怨恨。若擔心法條遭濫用，可在其中加上警察不介入的豁免條件，以及雙方救濟管道。

勵馨基金會總督導杜瑛秋表示，國內外實務發現，跟騷行為人有部分是因認知偏差或身心狀態不佳所導致，若僅透過行政罰、防制令或刑罰，均難防止再犯，應由法院衡酌，並裁定行為人接受相關身心輔導，或許較能達到矯正、防治再犯的實質意義。