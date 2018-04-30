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反對興建深澳電廠 馬英九：應啟動核四

2018-04-30 14:39中央社 台北30日電

前總統馬英九。聯合報系資料照
前總統馬英九。聯合報系資料照
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前總統馬英九反對興建深澳電廠，主張啟動核四，他今天說，環保署長李應元搞不清楚封存是什麼意思，封存就是暫時擱置，隨時可以啟動，用核電來減碳並養綠能。

馬英九上午出席2018「新世代最嚮往企業Top 20」頒獎典禮，會後接受媒體訪問時，做出上述表示。

馬英九表示，2025年非核家園所推出來的能源政策，並未經過仔細評估，是不切實際的，也是做不到的。就因為做不到，只好拚命增加煤炭發電，但這是會增加汙染的，因此興建深澳電廠，根本是矛盾的。

他說，原本規劃2025年煤電占比從現在的46%降到30%，但等到深澳電廠蓋好，差不多要到2025年才能發電，屆時已經要減到30%，還建電廠幹嘛？顯然就是矛盾。

馬英九說，這就是為什麼他要提出啟動核四的原因，但環保署長還搞不清楚封存是什麼意思？

他說，封存就是暫時擱置，隨時可以啟動，讓核電來解決問題。真正好的政策是不缺電，且維持合理電價，並且能夠達成對國際的承諾，先把這幾項條件滿足後，用核電來減碳、養綠能，這才是較為務實政策，「碰到這種場面，再不改的話，台灣真的朝向非常嚴重問題去發展，我非常擔心」。

環保署長李應元受訪時表示，馬前總統當時說「封存」而非「廢止」的原因是核電一直都是前政府的相關政策，但核四封存就等同於廢止，這也是目前朝野跟全民的共識。

李應元舉三一一日本福島核災為例，當時離福島200公里至300公里遠的東京都深受影響，而台灣核電廠如果發生意外，桃園以北至少有800萬至900萬人及經濟等都會受到影響，因此不能容許有絲毫可能。

李應元說，若是馬英九認為應該要重啟核四，建議他應該到全國廣辦說明會，徵求民眾意見。

核電馬英九核四

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