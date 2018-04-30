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諾貝爾級專家訪台 為9月唐獎週活動暖身

2018-04-30 13:43中央社 台北30日電

唐獎教育基金會今天表示，6月將宣布今年唐獎各獎項得主，基金會近日邀請諾貝爾獎得主等國際諮議委員訪台，為將於9月19日展開的唐獎週活動暖身。

唐獎教育基金會今天發布新聞稿指出，今年唐獎將於6月18日至21日逐日宣布第3屆各獎項得獎人，而為期1週的唐獎週活動將在9月19日盛大展開，此為在台灣舉行的首屈一指國際學術盛會，將有世界各國及台灣專家學者上萬人參加。

唐獎教育基金會近日邀請國際諮議委員訪台，包括2001年諾貝爾化學獎得主野依良治、2006年諾貝爾化學獎得主科恩伯格（Roger Kornberg）、2013年諾貝爾醫學獎得主謝克曼（Randy W. Schekman）、美國工程院院長莫特（Clayton Daniel Mote）、俄羅斯工程院院長古塞夫（Boris V. Gusev）、萊布尼茲協會會長克萊納（Matthias Kleiner）、前國際憲法協會主席史塔克（Christian Starck）。

唐獎創辦人尹衍樑表示，唐獎是個年輕的基金會，但有長遠的目標，並努力以增進人類福祉，希望充分發揮橋梁及催化劑角色，在大家的支持及協助，使這個國際獎項逐步能有好的發展。

唐獎教育基金會表示，各諮議委員非常支持唐獎及肯定對世界發展重要的影響力，期盼唐獎多做國際宣傳及教育推廣，特別是對年輕研究人員及學生的啟發，及對科學（包括社會科學）的興趣，期盼世界更暸解唐獎價值及未來能發揮的貢獻。

科恩伯格也向唐獎基金會表達樂於協助提升唐獎層級，而史塔克則認為，唐獎表彰法治領域的成就，對國際建構和強化憲政體制將是一大激勵。克萊納則肯定唐獎短短幾年就有今日的知名度，是「十分迅速」的；另外，唐獎的獎項領域，讓年輕人有新目標可努力及追尋，對整體社會及永續發展有很大的幫助。

唐獎基金會指出，諮議委員皆肯定唐獎結合獎項與各國際知名學會，以傳遞唐獎得主理念、貢獻並介紹唐獎的作法，也讚賞唐獎得主研究補助費的設置，讓唐獎得主運用唐獎研究補助費進行各領域相關且連結世界的實質活動。

唐獎諾貝爾獎

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