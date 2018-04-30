親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
九合一選戰焦點
軍公教退撫新制
政治
軍事
綜合
合康雲極

驚爆！吳茂昆當部長前 就是拔管跨部會小組成員

國家為什麼會失敗？墨西哥的「民粹鐵三角」

107年度原住民族瀕危語言復振開跑！

2018-04-30 11:28文 原住民族委員會 提供

原住民族委員會於4月17日發布「107年度原住民族瀕危語言復振補助計畫」， 推動國內首創的「師徒制」族語學習!藉由聘請各瀕危語別具族語能力者擔任族語「傳承師傅」，採一對一或一對二方式，與「學習徒弟」進行每日8小時，每週5天，每月160小時的長時間族語學習。

圖／原住民族委員會 提供
圖／原住民族委員會 提供
分享

全職的「傳承師傅」及「學習徒弟」因必須放棄其他工作，完全投入族語的傳承與學習，因此給予「傳承師傅」每月3萬5,000元，「學習徒弟」每月3萬的薪資，期待傳承師傅培育出一批流利說族語者，承擔並延續族語傳承的責任！

‧實施語別︰卑南語、撒奇萊雅語、噶瑪蘭語、邵語、拉阿魯哇語、卡那卡那 富語、賽夏語、茂林魯凱語、萬山魯凱語、多納魯凱語。

‧補助對象：依政府規定完成立案之人民團體。

‧申請期間：即日起至5月10日止

‧受理機關：原住民族委員會

‧工作項目：

1. 推動師徒制。

2. 系統建置及保存語文資料。

3. 推動族語學習家庭、教會族語學習班、族語學習營、族語聚會所。

4. 其他依各族群特性自行研提的族語復振工作。

※ 相關訊息，請密切注意原民會及各縣市政府網站公告。

※ 更多詳細計畫實施方式，請至原民會官方網站查詢最新消息！

<廣告>

相關新聞

評／在天安門前，他以鼻血聲援六四

2018-04-30 10:31

勞基法影響大 移工團體盼有公投權

2018-04-29 16:56

熱愛布袋戲 王金平有專用筆記本

2018-04-29 12:21

謝龍介台語溜 歸功愛看布袋戲

2018-04-29 12:19

保障消防職業安全 立委提增危險津貼

2018-04-29 11:39

聯合報一周大事4/22~4/28

2018-04-29 07:55

揭密台灣漁業霸主 比你想像得還要威

2018-04-27 15:16

這次打撈黑鷹直升機 台灣技術領先世界

2018-04-25 16:42

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

汙水下水道接管率增15% 高雄連兩年優等

2018-04-27 11:00
看更多

熱門文章

國軍臉書宣傳戰訓出槍瞄準好威猛 提把裝反被糗爆

2018-04-29 16:11

你相信嗎？ 9成4現役官兵贊同軍人退撫新制規劃

2018-04-29 21:35

阿扁說年改是政治問題 孫大千指出綠的三個錯誤

2018-04-30 08:21

吳茂昆指學術沒有真正的民主 孫大千批：你什麼咖

2018-04-30 09:11

蘇貞昌喻領導人要像獅子 葉元之：民進黨專吃台灣人民

2018-04-29 16:10

新教長爭議政府釋疑？徐國勇：吳茂昆就是政府的一部分

2018-04-30 10:15

基隆軍港西遷動土綠不提馬 曾永權怒：這不叫割稻尾？

2018-04-29 14:02

為竹市投震撼彈？ 謝文進動向受矚

2018-04-29 23:45

藍拱管中閔選北市 呂秀蓮評春秋戰國

2018-04-29 13:54

鄭成功祭典 中央再缺席

2018-04-29 23:42

政院版軍改方案 國防部：保30年運作無虞

2018-04-29 20:04

里長挺姚文智 柯P：我要動員多少里長都有

2018-04-30 11:37

國防部：軍人退撫新制 30年可減少總支出3240億元

2018-04-29 21:35

灘岸殲敵關鍵戰力 國防部長證實評估採購M1A2戰車

2018-04-30 10:25

管爺出征台北市長？ 藍營新人：不選也是最強輔選母雞

2018-04-29 13:41

藍北市長民調起跑 4選將衝刺

2018-04-29 23:59

雲林同鄉會 侯友宜、蘇貞昌強碰

2018-04-29 23:17

國親要求公教年改暫緩上路 銓敘部：軍公教宜同步

2018-04-30 11:41

共軍遠海長航不斷施壓 嚴德發：台海將成區域新熱點

2018-04-30 11:51

警消退休所得替代率比照軍改？ 內政部：往這方向努力

2018-04-30 11:11

國發會公共政策平台 戰火點燃

2018-04-29 23:06

蘇陣營批缺席新創產業 新北市府嚴正駁斥

2018-04-29 21:28

勞基法影響大 移工團體盼有公投權

2018-04-29 16:56

南投黨員倍增破4千 綠：有助選情

2018-04-29 23:53

同鄉會人脈金脈較勁…民代兼幹部 人不親土親

2018-04-29 23:32

桃竹苗政務官投入選戰 林智堅團隊最多

2018-04-29 23:49

艾森豪短夾克僅3成官兵有意見 嚴德發：改良後續推

2018-04-30 10:37

政院版軍人年改草案 嚴德發、邱國正表態可以接受

2018-04-30 12:25

基隆國民黨選將造勢 吳敦義腰傷缺席

2018-04-30 00:31

初選衝刺打「管爺牌」 鍾小平：支持管就要支持我

2018-04-29 15:33

綠博游錫堃同行 陳歐珀獲同鄉助陣

2018-04-29 23:34

內政部:警消年改有受到不公平待遇 正全力修補中

2018-04-30 12:12

跟綠營合作深綠票恐跑？柯P：也不可能一百件都合作

2018-04-30 11:36

侯友宜：下次我來新北市議會 要站在朱市長的位子

2018-04-30 12:41

陳宜民、韓國瑜承諾 幫出線者抬轎

2018-04-29 23:49

談軍改 邱國正：工作推動要大家共同體諒

2018-04-30 10:20

蘇系嗆新北市新創「缺席」 經發局發文駁：遺憾

2018-04-29 21:52

國發會：平台非許願池 提案有規範

2018-04-29 23:13

政務官參選 學者：有利有弊

2018-04-29 23:51

黃子哲爆料吳茂昆曾說：核電不能廢 還會更重要

2018-04-30 13:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top