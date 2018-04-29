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不再沉默! 大學發起全民連署 籲教育部退出政治干預

2018-04-29 23:57聯合報 記者何定照╱即時報導

教育部強硬拔管，干涉大學自主，引發各界不滿。繼台大清大、國立與私立大學院校協會等發聲明，台北商業大學等技職大學發起全民連署，呼籲教育部退出政治干預，尊重大學自主，表明「我們不再沉默了」。

這封連署書指出，大學自治和學術自由對於大學運作良好至關重要，並且是國家社會未來可持續進步的重要關鍵。更重要的是，大學自治是確保科學進步有正確研究條件的關鍵，有利於整個人類社會。

連署書說明，限制或破壞大學自治的嘗試有很多種形式，有些比其他更明顯，有些更受社會關注，有些則無法識別。不管怎樣，如果堤防的小洞不去關心彌補，大學自治潰堤是早晚的事。

連署書表示，在當今國際高教競爭嚴峻而國內朝野對峙環境下，堅守大學自治作為核心原則不僅具有高度的相關性，而且在社會發生問題時大學可以作為公正的仲裁者，一旦大學自治失守，社會將失去依賴，國家將紛擾不斷，因此呼籲教育部應該尊重大學自主，放手讓大學自治。

連署書發起人為台北商業大學校長張瑞雄、中國科技大學校長俞明德、德明科技大學校長徐守德、聖約翰科技大學校長艾和昌、東南科技大學校長李清吟等。連署書網址為

https://sites.google.com/view/university-autonomy-tw/

教育部駁回管中閔台大校長聘任案，引發各界不滿。報系資料照
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教育部台大清大

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