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遠洋漁業遭舉黃牌逾2年半 歐盟仍未解除

2018-04-29 21:10中央社 台北29日電

歐盟對台灣遠洋漁業舉黃牌逾2年半，歐盟最新一次訪台已逾1個月，農委會卻未如過往公布解除否，但坦言被要求再做改善。經查歐盟官網，台灣迄今仍在黃牌名單上，顯示仍未解除。

國際組織綠色和平曾舉發台灣遠洋漁業涉嫌IUU（非法、未報告及不受規範）行為，歐盟在2015年10月對台灣遠洋漁業舉黃牌，將台灣列為打擊非法捕撈漁業不合作國家。若未改善，轉入紅牌將衝擊新台幣500億至600億元產值及產業從業人員生計。

農委會去年原本認為，台灣已做許多軟硬體改善作為，包含推動修法，設立24小時監控中心等，因此曾信心滿滿對外預告，去年底以前可望解除；但是歐盟官員去年訪查台灣後又提出許多細節，要求確實執行改善措施，訪台後沒多久，未同意解除黃牌就已明朗。

歐盟官員每隔半年訪台一次，最近一次為今年3月13到21日再次訪台，雖然農委會預計最快4月底有結果，不過參照過往經驗，迄今遲遲不說明結果；外界則一直傳出本次難以解除。不過，農委會仍堅持抱持希望等待，遲未鬆口表明。

然而歐盟官網顯示，迄今台灣仍在歐盟黃牌名單（Pre- Identification）上。

其實農委會已收到歐盟書面報告，報告中仍要求台灣要再做改善。農委會主委林聰賢告訴中央社記者，包含不滿意對違法漁船開罰「統一標準」，未依不同情節裁罰不同金額，質疑會影響遏阻不法作業的效果。

而農委會30日下午也將召開「打擊非法漁業、保障合法業者權益」記者會，宣布對一艘遠洋漁船違法作業裁罰新台幣1200萬元，藉由報導向歐盟舉證有確實執法。遠洋漁業告知，此船疑似是沿近海漁業漁船，未取得遠洋作業許可，擅自跑到公海作業，屬實為重大違規。

林聰賢還說，歐盟也認為台灣遠洋漁業的漁獲報告不夠完整，希望台灣再補充資料，確實彙整真實漁獲量；而目前未盡完備，則是因為轉載漁獲的搬運船非常多元所致。綜上實況，歐盟黃牌要解除，可能要延後半年。

歐盟農委會林聰賢

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