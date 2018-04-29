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謝龍介台語溜 歸功愛看布袋戲

2018-04-29 12:19中央社 台南29日電

根據台灣競爭力論壇顯示，有近5成台南市民同意執政黨「換人做做看」，國民黨台南市黨...
根據台灣競爭力論壇顯示，有近5成台南市民同意執政黨「換人做做看」，國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，賴清德留下爛攤，早該換人做了。圖／報系資料照
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「素還真」開啟霹靂布袋戲的新紀元。看遍布袋戲的台南市議員謝龍介，對布袋戲歷史和各個經典角色，如數家珍。他說，他的台語這麼溜，得歸功於布袋戲。

謝龍介接受中央社記者訪問，一聽到「素還真」三個字，立刻朗誦詩號「半神半聖亦半仙，全儒全道是全賢，腦中真書藏萬卷，掌握文武半邊天」，口氣唯妙唯肖，好似「素還真」就要在眼前粉墨登場了。

謝龍介曾數度操控布袋戲角色「秘雕」，質詢當時是台南市長的現任行政院長賴清德，一度讓退隱30多年的「秘雕」聲名大噪，連黃俊雄家族後代都找上門來，讓「秘雕」重出江湖，和謝龍介拍一段對口戲劇，相當有趣。

謝龍介是布袋戲老戲迷，從雲州大儒俠史豔文到霹靂系列，全不放過，經典角色的詩號口白，朗朗上口，他還花了新台幣4萬多元買了「黑白郎君」戲偶收藏，「秘雕」也是他的收藏品，就放在他的辦公桌上。

「我的台語說得這麼溜，得歸功於傳統戲曲，布袋戲也是傳統戲曲之一。」謝龍介說，布袋戲使用大量的漢語、俚俗語文、昔時賢文及四書五經，讓看布袋戲的他，台語得到超前的進化。

謝龍介表示，早年的布袋戲劇情暗諷台灣當時的政局，但當電影「聖石傳說」推出時，布袋戲就走向國際，黃家也將布袋戲推向多角化經營，讓布袋戲更廣為人知，影射政治的劇情則相對減少許多。

布袋戲多以台語為口白，30多年前布袋戲在電視播放時，曾出現國語口白，如今還有講日文出場的，謝龍介認為，布袋戲正邁向國際，日後若有英語等其他語言出自劇情中，也不足為奇。

布袋戲謝龍介

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