熱愛布袋戲 王金平有專用筆記本

2018-04-29 12:21 中央社 台北29日電



前立法院王金平變身反毒反霸凌大使，到竹山高中進行宣導，得到同學們熱烈回應。記者黑中亮／攝影 分享 facebook 霹靂布袋戲中的經典角色素還真登場至今邁入30年，前立法院長王金平表示，素還真是站在正義一方的領袖，武藝好，學識淵博，發揮出儒釋道的精神，因此特別受到大家的喜愛。

1988年4月底，「清香白蓮素還真」在霹靂布袋戲的「霹靂金光」劇集登場，從此開啟霹靂新紀元，也成了新一代布袋戲經典角色。

熱愛布袋戲的王金平，在接受中央社記者訪問時表示，素還真在劇中總是關注整個江湖大局，引領江湖正氣的一幫人，來對付、消滅邪惡的勢力，過程中經歷許多挫折與痛苦，但最終正義總是能戰勝邪惡。

「半神半聖亦半仙，全儒全道是全賢，腦中真書藏萬卷，掌握文武半邊天」，王金平一邊念著素還真的詩號一邊說，素還真站在正義的一方，是位領袖，武藝好、學識淵博，在劇中更是發揮了儒釋道的精神，因此特別受到了布袋戲迷喜愛。

王金平喜愛布袋戲的程度，超乎想像。許多布袋戲角色都擁有經典的出場台詞，王金平信手拈來一本筆記，上面密密麻麻記錄著台詞，甚至還有另一本筆記是專門記錄布袋戲音樂的歌詞，這也是為什麼王金平在受訪時，可以輕而易舉的念出素還真的詩號。

談到霹靂布袋戲的角色，王金平也提到了另外一位重要人物一頁書，他說，一頁書出場的氣勢一如佛的化身，給人的安定感又完全不一樣，能夠震懾所有眾生者，非一頁書莫屬。而一頁書與素還真亦師亦友，為了捍衛社會的正義一起合作。

回憶起兒時欣賞布袋戲的往事，王金平說，小時候家門外不時上演布袋戲，當時南部最有名的就是關廟玉泉閣，技術非常精湛，並教導忠孝節義的精神，也是因為如此，從小就養成了忠孝節義的精神理念。他認為，布袋戲對那個年代的小朋友，有著不可忽視的教育意義。

他說，布袋戲發展至今已加入許多聲光科技，但使用歷史、章回小說作為劇本的戲，越來越少，對忠孝節義的精神和價值觀傳揚相形式微。但他也肯定台灣的布袋戲工作者，努力創造出布袋戲產業，並成功走向國際，受到許多的關注，將布袋戲的發展帶進新的境界。