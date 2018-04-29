新五四運動！抗議教部拔管 校園抗爭遍地開花

2018-04-29 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台大學生發起綁黃絲帶挺管活動，許多民眾到場支持，台大傅鐘上掛滿聲援管中閔的黃絲帶。記者余承翰/攝影 分享 facebook

教育部「拔管」後，校園抗爭遍地開花，捍衛大學自治。台大師生從前晚開始，不分院系、自主零星發起抗爭或聲援活動，抗議教育部違法濫權；另有許多台大師生表達希望在校內發起傅鐘前點白蠟燭靜坐，甚至罷教、罷課等抗爭。

「還我校長 黃絲帶的關懷」則在臉書表示，擬於5月4日發起遊行活動；清華大學今天下午也將發起黃絲帶運動聲援台大。

「台大師生應該要站出來發聲！」中研院基因體中心研究員、台大分子醫學研究所兼任教授阮麗蓉表示，管案已經爭執了近四個月，一直都沒有聽到太多教育界高層的聲音，沒有強烈地站出來，才會讓事情拖這麼久，又回到原點，令人難過。

阮麗蓉呼籲發起「新五四運動」，並且比照之前的五四運動，台大師生去遊行、罷課和罷教，都可以做。阮麗蓉認為，政府會做「拔管」的決定，就是因為看好「反對力量」不夠大，才會把台大強壓過去。台大官方的反應最重要，希望發起更強烈的行動。

台大化學系教授徐丞志表示，5月4日剛好是五四運動滿99周年，當年的學生總指揮就是台大前校長傅斯年，他希望號召台大師生在當天辦一場對教育部的抗議活動，聲援台大校方和校長遴選會，呼籲「堅持大學自主，抗議教育部違法濫權」。目前還在跟其他團體討論要如何整合。另外，由台大師生自發性組成的「還我校長 黃絲帶的關懷」，也擬於5月4日當天發動遊行。

台大自主聯盟開賣的「挺管用的」、「爺們」的T-shirt，更是銷售一空、供不應求。台大政治系學生林汶郁表示，前天廠商進貨一千多件，當天已經全部賣光。之後開放網路預購，一個人一次都買兩、三件以上，至今已經賣出3千件。

「所有人都超氣憤！」林汶郁表示，從教部宣布拔管後，民怨就開始高漲，「校內不滿情緒已經膨脹到非常高點」，非常多的師生、校友「看不下去」，主動說要購買衣服，很多自主單位也都跳出來說要做社會抗爭和運動。

林汶郁說，這不僅是大學自治退步的問題，而是一旦政府現在可以這樣踐踏大學自治，那政府之後做的所有行為，「能不違反民主法治嗎？」此外，政府用毫無法律依據的方式駁回台大校長，接下來的台大校長遴選委員，或是其他校長的遴委會，「敢不選出民進黨認可的校長人選嗎？」

林汶郁說，她從出生開始，都一直認為自己生在一個民主法治的國家，卻沒想到她的人生中，會有一天遇到這樣的情況，「很可怕、很可惡」。她說，之前在推行民主法治的政黨，今天卻違背自己之前做的所有努力、踐踏之前推崇的價值，「對台灣的未來感到憂心。」

台大政治系莫內講座教授蘇宏達表示，5月3日下午6點在文學院演講廳將有陳淳文教授舉辦演講，把這次台大校長遴選案的法律問題，來龍去脈把事情講出來。5月4日下午會舉辦「傅斯年校長追思會暨紀念五四運動晉百年」，捍衛大學自主，堅持大學自治，「大學校長不應由政府任命」。還有很多學生自發性的活動，從四面八方來，現在還在匯集中。

「過去大家不太敢站出來，且原本對教育部還有期待」，蘇宏達說，教育部駁回後，很多師生都願意站出來，「政府可以這樣蠻橫對付台大，還有哪一間大學不能對付？」他憂心地說，今年學測頂標學生到大陸報考大學的人數暴增，不來台大，而是去上海交大或復旦大學，「政府應該要支持台大往前衝、打國際盃，怎麼反過來卡台大、打台大？」

清大下午也將發起黃絲帶運動，焦點不在拔管與否，而是大家不能都對這件事噤聲，否則校園從此不再能自主，多少台灣先輩（包含早期創立民進黨的賢達）以血淚才掙來的天賦人權，將被今日在位的政客們敗盡。