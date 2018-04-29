監院對管案調查 兩案均為新委員發動

2018-04-29 02:21 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



監察院。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 「卡管風波」將近四個月，目前監察院已有兩件調查案正進行中，分別針對大學校長遴選制度與教授兼職，以及教授赴大陸授課問題。兩案的主查者，都是由蔡英文總統補提名、今年初通過立院表決上任的新委員。

先前馬政府提名的「老」委員，則曾在上月調查陽明大學校長遴選爭議時，質疑教育部對類似案件的處理標準不一。

管中閔當選後，就被指身具台哥大獨董身分，與遴選委員之一的蔡明興有利益不迴避問題。監委高涌誠、張武修於1月底主動提案，表示多所大學都爆發校長遴選爭議，因此將調查現行遴選制度，有無不恰當、不完整之處。3月初，一度因為監委要求台大提供所有教師校外兼職紀錄，引發爭議。

3月中，管中閔又被指稱曾前往大陸廈門大學等校違法「兼職」，隨即爆出包括內政部長葉俊榮也曾到大陸講學等爭議。監委蔡崇義、王幼玲隨即提案，調查大學教授到大陸兼課的狀況。

張武修說，調查並非針對管中閔個人，而是行政單位有無合法，處理過程有無疏失。由於教育部周五晚否決台大遴選委員會的決議，決定不聘任管中閔，台大昨天也表達異議，事情還在繼續發展中，這些都會納入調查範圍，以深入瞭解有無不當。至於管中閔到大陸講學是否違規兼職，因部分係發生在其任職中研院而非台大的時段，自己與高涌誠不會處理，屬於蔡崇義、王幼玲的調查範圍。

3月15日，監院通過委員仉桂美、王美玉對陽明大學校長遴選爭議的調查，糾正教育部。當選人郭旭崧曾任心悅生醫公司獨董，遴選委員會召集人張鴻仁為董事，爭議與管中閔幾乎如出一轍。但教育部在該校遴選委員會再度通過認定後，就迅速聘任郭旭崧為校長，尺度與對待管中閔明顯有別。

在糾正案文中，以不點名台大的方式批評教育部，對國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法規定之適用，標準不一，顯有檢討改進之處。據了解，在委員會審查時，部分監委不贊成公開拿台大對比，最後達成只針對制度、不提及台大的共識。