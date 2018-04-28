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「拔管」從法律面看 黨政人士：管中閔和台大都站不住腳

2018-04-28 23:00聯合報 記者林河名╱即時報導

教育部27日駁回台大校長遴選委員會選出管中閔的決議，引發「拔管」爭議。黨政人士表示，此事已演變成政治事件，但撇開政治面的口水之爭，從法律面來看，他引據教育部「台大校長遴選爭議案的法律研析意見」，直指管中閔「違法兼職在先」，台大「也涉違法」，如果告上法庭，管中閔及台大恐都站不住腳。

教育部27日晚間發出「教育部對台大校長遴選結果之說明」，提到「大學校長的遴聘，當然要接受較高道德標準的檢視」，「然而，本部在詳細檢視此次台大校長遴選的整個過程中，遴委會委員及被推薦人有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮，台大亦未善盡幕僚單位應有之責任，進而形成對其它被推薦人的偏頗與不公平競爭，同時，亦出現明顯有違背學術誠信規範的情況。」

黨政人士表示，管中閔是經過台大同意後，才去擔任台灣大哥大（簡稱台哥大）公司獨董，這方面，應該不是違法的地方。

「違法的地方，應該是去年9月台大與台哥大簽訂產學合作契約後，管中閔才能去兼職，他卻先兼職，一百多天以後，才有產學合作。」黨政人士表示，現在管中閔或挺管人士以擔任獨董有經學校通過，來闡述一切合法，這是迴避了管中閔「兼職」台哥大審計委員會及薪酬委員會的違法，而這違法兼職部分，卻是極嚴重的。

●根據教育部「台大校長遴選爭議案的法律研析意見」，可以整理出以下事件的時間點：

2017/4/28 台哥大函請台大同意管中閔兼職獨董

2017/5/17 台大校長楊泮池「批可」同意台哥大（但未正式函復台哥大或管中閔）

2017/6/14 管中閔擔任台哥大獨董

2017/6/24 台大選出遴選委員18人（含台哥大副董蔡明興）

2017/9/22 台大「代理校長核准」管中閔擔任台哥大審計委員及薪資報酬委員會委員

2017/9/29 台大與台哥大簽訂產學合作及學術回饋金契約

2017/10/2 台大正式回函台哥大，同意管中閔兼任獨董及另二項台哥大兼職

黨政人士指出，管中閔在台大去年9月同意他擔任「台哥大」審計委員及薪資報酬委員會委員之前，即在去年8月份出席台哥大的審計委員會及薪資報酬委員會的會議，當時，產學合作契約也還沒簽，根本不能「兼職」。

他表示，但事實上，去年9月只是台大「代理校長核准」，台大直到去年10月2日才正式回函台哥大（作出意思表示），同意管中閔兼任獨董及另二項台哥大兼職，「所以，照理說，10月2日以後，台哥大才可以通知並聘任管中閔來開會」。在此之前，所謂台大的「同意」，僅止於內部批准管教授的兼職申請，並非向台哥大表示同意管的兼職，因為尚未簽訂產學合作，所以管尚不得前往台哥大就任並行使職權。

該人士指出，意思表示的生效，民法總則規定得很清楚，就是「到達生效」。因此，嚴格來說，台哥大在此（去年10月2日）之前，選任管中閔為獨董，恐怕公司董事會也難免於被追究違法派任，而且，台大本身也涉違法同意，因為未簽產學合作契約，不能同意管中閔兼職。

教育部駁回台大準校長管中閔的聘任案，管發出「我們必將贏回大學自治」的長文回擊。但...
教育部駁回台大準校長管中閔的聘任案，管發出「我們必將贏回大學自治」的長文回擊。但有黨政人士從法律面分析，如果告上法庭，管中閔及台大恐都站不住腳。圖／報系資料照
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台大管中閔教育部

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