親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教部拍板拔管案
拔管案輿論怒潮
管中閔案深度看
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
升學情報站
新知學習
國家考試
升大學甄選攻略

川普：已和文在寅通電話、川金會地點已定

台大學生不滿教育部強拔 綁黃絲帶聲援管中閔

2018-04-28 22:57聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

台大學生不滿教育部強硬拔管，今晚發起綁黃絲帶挺管活動，許多民眾到場支持，台大傅鐘上掛滿聲援管中閔的黃絲帶。

台大學生發起綁黃絲帶挺管活動，許多民眾到場支持，台大傅鐘上掛滿聲援管中閔的黃絲帶...
台大學生發起綁黃絲帶挺管活動，許多民眾到場支持，台大傅鐘上掛滿聲援管中閔的黃絲帶。記者余承翰/攝影
分享
台大學生發起綁黃絲帶挺管活動，許多民眾到場支持，台大傅鐘上掛滿聲援管中閔的黃絲帶...
台大學生發起綁黃絲帶挺管活動，許多民眾到場支持，台大傅鐘上掛滿聲援管中閔的黃絲帶。記者余承翰/攝影
分享
台大學生發起綁黃絲帶挺管活動，許多民眾到場支持，台大傅鐘上掛滿聲援管中閔的黃絲帶...
台大學生發起綁黃絲帶挺管活動，許多民眾到場支持，台大傅鐘上掛滿聲援管中閔的黃絲帶。記者余承翰/攝影
分享
台大學生發起綁黃絲帶挺管活動，許多民眾到場支持，台大傅鐘上掛滿聲援管中閔的黃絲帶...
台大學生發起綁黃絲帶挺管活動，許多民眾到場支持，台大傅鐘上掛滿聲援管中閔的黃絲帶。記者余承翰/攝影
分享

台大教育部大學生

相關新聞

「拔管」從法律面看 黨政人士：管中閔和台大都站不住腳

2018-04-28 23:00

寒蟬效應 政大教授憂：拔管後誰來選大學校長？

2018-04-28 17:23

管中閔選北市長？朱立倫未正面回應

2018-04-28 17:01

吳茂昆拔管 全教產建議恢復帝制、教育部與台大合併

2018-04-28 15:11

拔管 馬英九痛斥離譜：台灣還是法治文明社會？

2018-04-28 14:47

柯文哲說拔管是白癡政策 蔡丁貴：柯指自己是白癡？

2018-04-28 14:26

影／柯文哲批「拔管」：哪個白癡決定的？

2018-04-28 14:14

拔管成中壢事件台大版 羅智強：民進黨已向社會宣戰

2018-04-28 13:58

前政務官批傷害台灣民主、戕害大學自主

2018-04-28 13:28

柯P談拔管：哪個白癡制定這白癡政策

2018-04-28 13:27

學界齊聲痛批 曾志朗：全世界都在看

2018-04-28 13:26

藍轟吳茂昆的做法根本無恥 教部應換「禮義廉」匾額

2018-04-28 13:22

教育部拔管 葉毓蘭：先砍老再砍小的獨裁政府

2018-04-28 13:05

台大聲明批教部 包正豪：仍有諤諤之士不自甘下流

2018-04-28 12:40

教部強硬拔管 龍應台籲台大：請抵抗到底

2018-04-28 11:46

影／昔與管中閔隔空過招 賴清德今未回應「拔管」提問

2018-04-28 11:40

拔管後 陽大校長恐撤職？ 郭旭崧：做一天和尚撞一天鐘

2018-04-28 11:32

阮慶岳：兩韓帶來和平 台灣拔管政治火繼續燒

2018-04-28 11:20

教育部拔管 李艷秋：台灣全面崩潰人民該醒了

2018-04-28 11:01

李艷秋：教育部長也是納稅人養的 他有什麼道德標準？

2018-04-28 11:00

柯P談拔管：哪個白癡制定這白癡政策

2018-04-28 10:50

教部拔管 曾志朗：寒蟬效應一定會發生 這是人性

2018-04-28 10:45

教育部拔管 楊永明痛批蔡政府傷害民主法治

2018-04-28 10:36

朱立倫痛批「拔管」 是校園自主大倒退

2018-04-28 10:26

教育部拔管 台大教授：身為學者的天真期待完全破滅

2018-04-28 10:11

教部拔管！成大前校長賴明詔：大學自主的不幸

2018-04-28 10:01

黃智賢：沒校長是台大不幸 妖孽在位是所有人的事

2018-04-28 09:39

包正豪：吳茂昆這個垃圾 完美地詮釋何謂濫權

2018-04-28 09:24

教部拔管 孫大千：施明德該組紅衫軍了

2018-04-28 09:09

教育部強硬拔管 張大春：國家暴力

2018-04-28 09:01

教育部強拔管 魏國彥：還能告訴學生台大捍衛真理？

2018-04-28 08:19

葉匡時：教育部羞辱台大 台大若重啟遴選就失格了

2018-04-28 07:47

教育部四段主文卡管 洪孟楷：只需用一句話說明

2018-04-28 07:19

葉匡時：教育部的公文是羞辱台大 羞辱遴委會

2018-04-28 07:12

拔管確定 李茂生：我不得不承認自己比不上教育部官員

2018-04-28 07:08

教育部「拔管」 台大教授：理由令人啼笑皆非

2018-04-28 05:59

包正豪：台大不選出「走狗」仍無法上任校長

2018-04-28 01:14

教育部「拔管」 曾志朗：將遭國際訕笑

2018-04-28 00:15

談拔管案 龍應台：4/27/2018是一個要被載入史冊的日子

2018-04-28 00:07
看更多

熱門文章

談拔管案 龍應台：4/27/2018是一個要被載入史冊的日子

2018-04-28 00:07

柯P談拔管：哪個白癡制定這白癡政策

2018-04-28 10:50

面對教部威權不妥協 管中閔反擊：我們必將贏回大學自治

2018-04-28 15:21

管中閔如何贏回大學自治？ 各方都建議走這條路

2018-04-28 16:59

教育部拔管 國立大學校長們終於說話了

2018-04-28 19:56

台大校長參選人吳誠文：政治介入高教 沒興趣再來一次

2018-04-28 12:16

包正豪：吳茂昆這個垃圾 完美地詮釋何謂濫權

2018-04-28 09:24

授意拔管？蔡英文首度回應：尊重教育部決定吧！

2018-04-28 15:25

教部拔管 台大：深感錯愕 表達遺憾與強烈異議

2018-04-28 09:07

幕後／吳茂昆火速拔管 潘文忠辭官...怕成千古罪人

2018-04-28 03:50

教部拔管 孫大千：施明德該組紅衫軍了

2018-04-28 09:09

拔管 馬英九痛斥離譜：台灣還是法治文明社會？

2018-04-28 14:47

「不得再參加遴選」 教部要對管中閔「連根拔起」？

2018-04-28 02:57

教部：未排除管中閔再次參選 但選上教部仍有准駁權

2018-04-28 11:05

【重磅快評】拔管後台大怎麼走 抗綠營霸權的關鍵指標

2018-04-28 10:53

【即時短評】管爺不能再沉默 該上法院了...

2018-04-28 10:26

教部強硬拔管 龍應台籲台大：請抵抗到底

2018-04-28 11:46

拔管確定 李茂生：我不得不承認自己比不上教育部官員

2018-04-28 07:08

台大學生會聲明：管中閔人事案 教育部不該模糊說明

2018-04-28 01:13

寒蟬效應 政大教授憂：拔管後誰來選大學校長？

2018-04-28 17:23

柯文哲說拔管是白癡政策 蔡丁貴：柯指自己是白癡？

2018-04-28 14:26

吳茂昆：管中閔確有違法 台大遴委會應自行把關

2018-04-28 10:44

教育部拔管 李艷秋：台灣全面崩潰人民該醒了

2018-04-28 11:01

曾當櫃姐 年輕辣媽拚上司法官榜眼

2018-04-27 23:37

教育部「拔管」 台大教授：理由令人啼笑皆非

2018-04-28 05:59

全教產回應拔管：恢復帝制 教部與台大合併國子監

2018-04-28 15:23

拔管指遴選違背規定 吳茂昆：台大有代理校長

2018-04-28 19:07

包正豪：台大不選出「走狗」仍無法上任校長

2018-04-28 01:14

教育部強拔管 魏國彥：還能告訴學生台大捍衛真理？

2018-04-28 08:19

吳茂昆：管中閔違法事證 遴委會必須認定及處置

2018-04-27 23:38

拔管餘傷 台大要新校長恐再苦等1、2年

2018-04-27 23:58

【重磅快評】台大，請挺身和管中閔打這場大學自治聖戰

2018-04-28 20:12

教育部四段主文卡管 洪孟楷：只需用一句話說明

2018-04-28 07:19

葉匡時：教育部的公文是羞辱台大 羞辱遴委會

2018-04-28 07:12

影／柯文哲批「拔管」：哪個白癡決定的？

2018-04-28 14:14

吳茂昆拔管 全教產建議恢復帝制、教育部與台大合併

2018-04-28 15:11

葉匡時：教育部羞辱台大 台大若重啟遴選就失格了

2018-04-28 07:47

教部拔管 台大強烈異議 遴委會：完全無法接受

2018-04-28 13:31

拔管成中壢事件台大版 羅智強：民進黨已向社會宣戰

2018-04-28 13:58

大學校長籲勿干涉遴選 教部：同等關注公平與正當性

2018-04-28 21:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top