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小丑+氣球 她把「幸福」擴及兩岸

2018-04-28 23:24聯合報 記者趙容萱

熊熊姊姊林家巧在今年美國世界小丑協會比賽，以鼻子吹氣球，創作出蚊子及其女友等創意...
熊熊姊姊林家巧在今年美國世界小丑協會比賽，以鼻子吹氣球，創作出蚊子及其女友等創意，拿下2金1銀的佳績。 圖／林家巧提供
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35歲幸福氣球企業社創辦人「熊熊姊姊」林家巧，因父親事業一夕間垮了，她四處擺攤打工賺錢，常被警察追。後來林家巧考取街頭藝人證照，社團老師鄭素琴啟發她創業，靠著「小丑+氣球」營造夢幻的幸福感打響名號，事業版圖擴及兩岸。

林家巧兒時遭遇父親事業失敗，感受莫大經濟壓力，有生意頭腦的她，高中就懂得把夾娃娃機得來的戰利品拿到夜市賣，也到工廠批貨做夜市生意。大三開始打工養活自己，冬天賣圍巾、過年賣春聯、演唱會賣螢光棒，訓練一身叫賣本事，曾獲宜蘭傳統藝術中心超級叫賣王比賽「舌燦蓮花獎」。

林家巧說，擺攤久了看出些門道，演唱會賣螢光棒要先做功課，像孫燕姿演唱會要賣橘色螢光棒，這是她和粉絲約定的顏色；五月天演唱會則要準備藍色，代表五月天空的顏色。但擺攤要躲警察，也有囤貨壓力，媽媽建議她考街頭藝人，免去這些麻煩。

林家巧表示，當時她參與大學親善大使社團，因穿不下旗袍轉任社團企畫，經常到偏鄉為學童課輔。為了安排餘興節目，她想起電影橋段，上網自學折氣球做手槍、小狗、劍、花、愛心等，受到學童熱烈回響。林家巧發現小小的氣球竟然有這麼大魔力，讓她樂此不疲，練就折氣球的好本事，配合說學逗唱，以小丑加氣球表演，考取街頭藝人，闖出名號。

林家巧說，當時把折氣球當樂趣，第1次在淡水老街表演賺3千元，累績不少經驗，後獲選為澳門威尼斯酒店、美國夢工廠表演，之後創業並主辦2017廣西萬達茂小丑藝術節。

林家巧用鼻子吹出蚊子情侶檔氣球等創意，拿下今年美國世界小丑協會表演比賽金牌、遊行能力比賽金牌，以及氣球組合銀牌佳績。

演唱會街頭藝人警察

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