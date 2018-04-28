環團凱道排人體SOS 向府吶喊藻礁永存

2018-04-28 20:31 中央社 台北28日電



環保團體今天在凱道舉辦「428藻礁永存音樂會」，以人體排出SOS，向總統蔡英文吶喊她曾說過的「藻礁永存」，希望遏阻天然氣接收站的不當開發，挽留7600年歷史的大潭藻礁。

搶救大潭藻礁行動聯盟、珍愛桃園藻礁、我是觀音人等數十個環保團體及地方公民社團，在凱道舉辦「428藻礁永存音樂會」，以音樂、朗誦、短講等方式訴求保留大潭藻礁。

現場除了林生祥、羅思容、王俊傑、巴奈、陳明章、董事長樂團主唱阿吉為藻礁獻唱，還有環保人士、立委、小野等名人及學者專家短講，陳述大潭藻礁不只是台灣的寶貴生態，也是全世界人類的重要遺產。

與會者擔心還有許多物種沒被發現、命名，就要因為開發案活埋滅絕，主張政府應視為國家生物多樣性的關鍵區對待才對。

石觀音愛鄉會則朗誦在地人的心聲，他們說，擁有7600年歷史的大潭藻礁，存活的歷史甚至早於觀音菩薩顯靈時，大潭藻礁必須與觀音永續共存。

接近傍晚，凱道上參與活動的民眾走到台前路上以粉筆預寫的大字體，排出SOS人體排字，為不會說話的大潭藻礁呼救，並向總統府喊出「藻礁永存」「保育藻礁、永不妥協」。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政說明，2013年4月20日，蔡總統上任以前，曾到桃園藻礁現場，還盛讚藻礁珍奇獨特，是應該留給下一代的自然資產，並在當時環團舉辦的「珍愛桃園藻礁健行活動」現場寫下「藻礁永存」四字表達珍視之意，希望蔡總統聽見自己曾說過的話。

他並說，「保育藻礁、永不妥協」則是桃園市長鄭文燦選前曾說過的話，也希望鄭文燦還記得。他告訴中央社記者，原本蔡總統有可能要來現場，但是後來確定無法到場，因此會由搶救大潭藻礁行動聯盟代表、東海大學生命科學系特聘教授林惠真將陳情書送進總統府。

陳情書強調，桃園大潭藻礁經過中央研究院生物多樣性研究中心和東海大學生命科學系學者去年深入調查後，不但發現一級保育類柴山多杯孔珊瑚，更經國際珊瑚礁期刊確認是全球最獨特的藻礁生態系，保育刻不容緩。

陳情書並呼籲不要因為中油第三天然氣接收站選址不當而活埋大潭藻礁，不然極有可能步上深澳電廠的後塵，成為另一個被不公正環評制度犧牲的國寶級地景，執政誠信也可能因此雪上加霜。