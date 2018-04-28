蔡總統：三合一方式 推動畜牧業轉型

2018-04-28 17:09 中央社 高雄28日電



蔡英文總統在高雄市阿蓮區參觀牧場沼氣發電，進場前先作消毒。 聯合報系資料照片／記者林河名攝影 分享 facebook 總統蔡英文今天參訪高雄石安牧場，見證新農業、循環經濟、再生能源，三位一體的企業；她說，現在是台灣的轉型期，若能以三合一方式推動，台灣畜牧業一定會轉型，走向新境界。

蔡總統昨天、今天在台南市、高雄市啟動兩天一夜的五加二產業創新系列行程，她今天下午參訪高雄石安牧場。

牧場的訪賓都要先量體溫、消毒，蔡總統也不例外；蔡總統聽取簡報，參觀沼氣發電設備。

蔡總統會後受訪時，旁邊的養雞場內傳出陣陣雞叫聲。

她說，因為防疫需要，所以不能看雞；到養雞場看不到雞，只聽得到雞叫聲，這表示，生產過程有非常嚴格的管控，確保雞的健康與蛋的品質。

蔡總統說，她見證了三個重要政策集中在一個企業體裡面，也就是「新農業、循環經濟、再生能源」三位一體，今天都看到了。

她說，透過高度技術化、精密設備、密封式養殖，高品質雞種產生的高價值、高品質的雞蛋，是新農業典型。

蔡總統指向另一邊巨大球型的貯氣罐指出，這利用雞糞與其他廢棄物做沼氣發電；沼氣發電的同時，還提供液態肥料給附近農民；整個農場65%的電量需求，是自己發電，再向台電買剩下35%的電量需求，這是很成功典範，她希望台灣農業走向這方向。

她希望，將來整個畜牧業，不論是養豬、養雞或其他型態畜牧，都能夠推動這樣三合一的型態。

蔡總統提到，以養豬方面來說，豬糞的沼氣發電，現在已經有100萬頭豬，有沼氣發電的能量；農委會計劃持續往前推進，希望在最短時間，精進全台灣養豬豬農的設備與環境。

她說，中小型畜牧業者，沒有能力做這麼龐大規模的作業，農委會計劃做區域處理中心，協助中小型畜牧戶。

蔡總統強調，這是台灣很大的轉型期，過去長期有養豬、養雞等畜牧活動，產生大量廢棄物，此外，飼養的畜牧動物安全，也長期受關注；若持續用三合一方式來推動，她相信台灣畜牧業一定會轉型，變成符合現代要求的畜牧業，幾年內會走向另一個境界的新農業。