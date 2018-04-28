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教育部「拔管」 台大教授：理由令人啼笑皆非

2018-04-28 05:59聯合報 記者林良齊╱即時報導

教育部昨晚宣布駁回台大準校長管中閔聘任案，要求遴委會重啟遴選。 圖為台大校門。聯...
教育部昨晚宣布駁回台大準校長管中閔聘任案，要求遴委會重啟遴選。 圖為台大校門。聯合報資料照片
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台灣大學校長遴選委員會今年1月5日遴選出新任校長為管中閔後，報部至今仍未核定，教部昨天以利益迴避未揭露為由駁回並把校長遴選一事退回至推薦階段，對此，台大教授王立昇深夜在臉書發文指出，現在教育部長吳茂昆的學術倫理及基本誠信問題爭議一堆，現在卻用這個理由來「卡管」，實在令人啼笑皆非。

王立昇表示，從從另一個角度來看，利益迴避是維護學術倫理的一個重要原則，如果審查委員在審查的過程中可能會因為與被審查人的利益關係而嚴重影響審查結果，就應該迴避，所以親屬、師生關係都要迴避，至於其他的關係是否要迴避？就需要自己或客觀的認定。

王立昇說，台大過去處理郭明良違反學術倫理案時，就是因為校長牽涉其中，但沒有做好利益迴避，造成爭議不斷。所以在台大校長候選人的說明會上，曾提出中研院院長是否應該因中研院副院長列為候選人而迴避的問題，但後來中研院院長並沒有迴避。

王立昇也說，他並不了解獨董及副董事長的關係，對於蔡明興副董事長是否與管中閔獨董有重大的利益關係而必須迴避，「我並沒有答案」，但依照教育部的觀點，那層關係可能有嚴重的利益衝突，但不知教育部對於「中研院院長是否應該迴避」的觀點為何？

他指出，更要嚴格檢視教育部長吳茂昆部長疑似剽竊專利的違反學術倫理問題及他前後說法不一的誠信問題，他任務已經完成、又做了那麼多的錯誤示範，可以「功成身退」了。

而他也說，據報導，管中閔並沒有因為違法而被排除在候選人之列，現在最多只能說還在「卡管」階段，管中閔還是有極大的可能擔任台大校長，只要校務會議代表有共識，一致認為應尊重遴選結果，那麼在校務會議代表的投票中，其他的候選人可能就不容易得到通過推薦門檻，最後可能只有管中閔先生一人出線，那教育部就不能不聘了。

王立昇諷刺地說，很高興教育部將問題的癥結拉回到倫理與誠信的層級，在倫理與誠信的框架下，良善與進步的社會才能建立。但不要讓一位認為自己「這輩子沒做過錯事」的「聖人」來訂標準，因為光是那句話就違反了誠信原則。

教育部管中閔

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