外國觀光客去年赴荷蘭 台灣遊客成長最高

2018-04-27 23:11 中央社 台北27日電



圖為荷蘭球莖花產區21日舉行年度花車大遊行，身著荷蘭傳統服飾的女樂手們一邊騎自行車一邊演奏。 新華社 分享 facebook 荷蘭貿易暨投資辦事處今天舉行荷蘭國王節慶祝酒會，駐台代表紀維德表示，台荷不僅貿易、投資交流密切；在觀光方面，去年赴荷蘭的外國旅客，成長率最高就是來自台灣的遊客。

紀維德（Guy Wittich）表示，根據荷蘭中央統計局的數據，2017年赴荷蘭的外國旅客，成長最多的就是來自台灣的遊客，比2016年增加78%。他認為，中華航空和法荷航空增加的航空班次，有助更多台灣民眾到荷蘭旅遊。

在貿易方面，他指出，荷蘭是台灣在歐洲的第二大貿易夥伴，雙邊貿易達到85億美元。

紀維德也說，因應台灣政府發展離岸風電的決心，許多擅長海事工程與營運維護的荷蘭公司，今年也陸續來台設立分公司，與在地夥伴一同參與台灣離岸風場的建設案。

在投資方面，荷蘭貿易暨投資辦事處表示，據經濟部投資審議委員會統計，2017年荷蘭投資台灣約18.95億美元（約新台幣561.3億元）。

紀維德進一步表示，過去一年來，台荷雙邊也有許多訪問團往來，包括阿梅爾（Almere）、烏特勒支（Utrecht）、萊頓（Leiden）的市長率團訪台，就水管理、生態交通、新創交流等，簽署合作協定。台北市長柯文哲今年稍早也曾訪問荷蘭，認為荷蘭有很多方面值得學習，包括自行車相關的設施。

另外，紀維德特別提到台荷雙邊關係的「新篇章」：台北市動物園金剛猩猩「寶寶」3月到荷蘭阿培浩爾靈長類公園（Apenheul Primate Park），準備傳宗接代。 「寶寶」已在荷蘭民眾面前亮相，有3位母猩猩陪伴，象徵台荷緊密的友誼，也期待有一天能歡迎「寶寶」的後代來台灣。

代表外交部出席慶祝酒會的外交部政務次長吳志中除表達祝賀外，強調有信心，台荷兩國的關係將更緊密。

酒會現場有各式美食，最特別的是去年才開放進口到台灣的荷蘭小牛肉。(編輯：陳永昌)