台大將重啟遴選 教部：須解決管中閔利益迴避問題

2018-04-27 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



教育部「卡管」4個月，今晚駁回遴選會選出管中閔為台大校長的決議。教育部表示，駁回原因是學術倫理及基本誠信未被彰顯，8位候選人都將回到遴委會初審階段，完成資格審查後，再依遴選結果程序報部。教育部此做法等同重啟遴選。次長林騰蛟表示，基本上管中閔仍有候選人資格，但須解決管中閔及蔡明興利益迴避問題。

台大今年初選出新任校長管中閔，之後被爆出未揭露獨董等爭議。管中閔因身兼台灣大哥大獨立董事，而遴選委員蔡明興是台灣大哥大副董，被質疑有「副董投獨董」嫌疑，要求相關單位徹查。

林騰蛟表示，教育部認定台大遴選委員會在此次遴選過程中，被推薦人所提供的相關資料，並沒有完整檢視，造成行政程序上有瑕疵，所以要求台大遴選會必須退回到初審階段，同時進行完整推薦及遴選作業程序。

林騰蛟表示，依照台大遴選辦法訂有三階段程序，首先被推薦人初審之後，會進到遴委會第一次的個別推薦投票，再進入校務會議代表的推薦投票，通過1/3門檻，最後再進到當選人的投票階段。根據台大校長遴選規定，在新任校長未產生前，應回到遴委會再做處理，至於要回到哪個階段，應從候選人被推薦資格開始初審。