觀塘案爭議多！專家建議移台北港

2018-04-27 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



中油第3天然氣接收站將在桃園觀塘興建，環保署今天下午兩點召開第3次專家會議，再次討論開發對於大潭藻礁生態的影響。環評委員之一的中央研究院生物多樣性中心研究員鄭明修直言，應評估由台北港作為替代方案，無論地理位置、海象條件都比觀塘工業區好更多，不會毀壞當地生態、海岸線，也可節省數億元建港經費。生態學與演化生物學研究所教授李培芬、國立彰化師範大學生物學系教授王瑋龍也都表達支持鄭明修意見。

鄭明修表示，中油提供12座電廠，北邊除了深澳電廠、還有協和電廠，去年八月他擔任環評委員時，第一個就是詢問為何不能在台北港做接收站、作為替代方案，但台北港表達「沒有地了」，「接下來讓環評委員非常痛苦」，除了深澳案，基隆協和電廠需要填海造陸30公頃，不僅讓基隆自然海岸消失，當地更是基隆市水產動植物保育區，基隆竟也自願「廢掉」，讓他傻眼。

鄭明修表示，2006年永續會曾要求不再蓋港，結果漁業署不再蓋漁港、國營企業卻持續在蓋，每個地方都想蓋天然氣港，他認為應由台北港作為替代方案，況且本來說「沒有腹地」的台北港，上月台北港總工程司親口表達，中油、台電都有來要土地，甚至說出「南碼頭都蓋好了，怎會沒有（地）？」，但近來似乎因有壓力又再改口。

鄭明修表示，這次觀塘案不僅會讓很多生物被埋掉、自然海岸線也會消失，他認為國家高位決策者可以聽到、看到，台北港在地理位置、海象條件，都比觀塘工業港預定地好很多，特別是冬季東北季風海況等；尤其腹地大，未來可興建大除氣槽，在鋪設輸氣管理，都可供應協和電廠、深澳電廠，若由台北港走海底管路可變更為燃氣電廠，若鋪設距離短，更可節省數千億元建港經費。

李培芬表示「支持鄭明修委員的意見」，他指出，如果能夠不要在這邊做當然最好，但如果不行、一定要在這開發，當地應提供生態復育機制，尤其柴山多杯孔珊瑚是農委會一級保育類，他認為若數量減少到95％須做停工復育，根據野保法就是「不能騷擾」保育類，必須採最嚴格標準。

李培芬也認為開發單位資料「一直都不行」，他也建議當地應委託合理的生態調查團隊調查，包含鄭明修、陳昭倫等人，桃園市府應更積極公開資訊，並有相關監測資料即時反應狀態。

王瑋龍也表示「贊成鄭明修的意見」，他表示，他是藻類專家，建議重起一年完整詳細的調查，才能提供比較正確的資訊給政府、專家委員及全民參考，不然興建後沒有海水自然的沖刷機制，必然造成淤沙，藻礁生態必然死亡。

能源局回應因應2025年非核家園能源轉型需求，過去確實曾考慮過台北港，但因腹地較小、還要填海，民眾可能無法接受，且還要拉管線、110年就來不及了，中油已避開藻礁，可共存共榮。

「來不及是騙人的。」鄭明修痛批，「每個地方都要蓋港、台灣是這樣玩的嗎？」鄭明修表示，去年已浪費一年了，他去年當環評委員第一個建議就是台北港，去年就說謊說沒有腹地，這樣會變成國光石化，「政策不要跟民意對抗。」