親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反年改陳抗脫序
吳茂昆風波不斷
各方人馬拚選戰
共軍戰機頻繞台
政治
軍事
綜合

兩韓簽署板門店宣言 將於今年簽署和平條約

觀塘案爭議多！專家建議移台北港

2018-04-27 17:18聯合報 記者侯俐安╱即時報導

中油第3天然氣接收站將在桃園觀塘興建，環保署今天下午兩點召開第3次專家會議，再次討論開發對於大潭藻礁生態的影響。環評委員之一的中央研究院生物多樣性中心研究員鄭明修直言，應評估由台北港作為替代方案，無論地理位置、海象條件都比觀塘工業區好更多，不會毀壞當地生態、海岸線，也可節省數億元建港經費。生態學與演化生物學研究所教授李培芬、國立彰化師範大學生物學系教授王瑋龍也都表達支持鄭明修意見。

鄭明修表示，中油提供12座電廠，北邊除了深澳電廠、還有協和電廠，去年八月他擔任環評委員時，第一個就是詢問為何不能在台北港做接收站、作為替代方案，但台北港表達「沒有地了」，「接下來讓環評委員非常痛苦」，除了深澳案，基隆協和電廠需要填海造陸30公頃，不僅讓基隆自然海岸消失，當地更是基隆市水產動植物保育區，基隆竟也自願「廢掉」，讓他傻眼。

鄭明修表示，2006年永續會曾要求不再蓋港，結果漁業署不再蓋漁港、國營企業卻持續在蓋，每個地方都想蓋天然氣港，他認為應由台北港作為替代方案，況且本來說「沒有腹地」的台北港，上月台北港總工程司親口表達，中油、台電都有來要土地，甚至說出「南碼頭都蓋好了，怎會沒有（地）？」，但近來似乎因有壓力又再改口。

鄭明修表示，這次觀塘案不僅會讓很多生物被埋掉、自然海岸線也會消失，他認為國家高位決策者可以聽到、看到，台北港在地理位置、海象條件，都比觀塘工業港預定地好很多，特別是冬季東北季風海況等；尤其腹地大，未來可興建大除氣槽，在鋪設輸氣管理，都可供應協和電廠、深澳電廠，若由台北港走海底管路可變更為燃氣電廠，若鋪設距離短，更可節省數千億元建港經費。

李培芬表示「支持鄭明修委員的意見」，他指出，如果能夠不要在這邊做當然最好，但如果不行、一定要在這開發，當地應提供生態復育機制，尤其柴山多杯孔珊瑚是農委會一級保育類，他認為若數量減少到95％須做停工復育，根據野保法就是「不能騷擾」保育類，必須採最嚴格標準。

李培芬也認為開發單位資料「一直都不行」，他也建議當地應委託合理的生態調查團隊調查，包含鄭明修、陳昭倫等人，桃園市府應更積極公開資訊，並有相關監測資料即時反應狀態。

王瑋龍也表示「贊成鄭明修的意見」，他表示，他是藻類專家，建議重起一年完整詳細的調查，才能提供比較正確的資訊給政府、專家委員及全民參考，不然興建後沒有海水自然的沖刷機制，必然造成淤沙，藻礁生態必然死亡。

能源局回應因應2025年非核家園能源轉型需求，過去確實曾考慮過台北港，但因腹地較小、還要填海，民眾可能無法接受，且還要拉管線、110年就來不及了，中油已避開藻礁，可共存共榮。

「來不及是騙人的。」鄭明修痛批，「每個地方都要蓋港、台灣是這樣玩的嗎？」鄭明修表示，去年已浪費一年了，他去年當環評委員第一個建議就是台北港，去年就說謊說沒有腹地，這樣會變成國光石化，「政策不要跟民意對抗。」

農委會則表示已啟動調查評估擴大保護區，預計今年底12月調查完成，調查報告可於明年3月完成。

中油第3天然氣接收站將在桃園觀塘興建，環保署今天下午兩點召開第3次專家會議，環保...
中油第3天然氣接收站將在桃園觀塘興建，環保署今天下午兩點召開第3次專家會議，環保團體在環保署一樓抗議。記者侯俐安／攝影
分享

北港中油環評
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

揭密台灣漁業霸主 比你想像得還要威

2018-04-27 15:16

大談藻礁專家會議惹議 李應元、詹順貴現身「致意」

2018-04-27 17:08

花蓮震災明細逾月未更新？ 社會處：上級簽核後立刻公告

2018-04-27 15:33

陳建銘質詢女兒陳思宇 父女檔首度同台

2018-04-27 15:14

花蓮震災感恩與回顧 葉俊榮：我們是生命共同體

2018-04-27 13:11

離岸風電凱子價？綠斥藍擋再生能源

2018-04-27 11:12

非男獵巫記：你才女巫，你全家都女巫！

2018-04-27 10:02

四歲小孩未來都是人瑞！如何活在「超高齡世界」？

2018-04-27 10:00

記者好可憐 火攻、石砸、車撞 多少陳抗拿他們當出氣筒

2018-04-27 08:00

休漁期間忙翻天 漁民：都快請不到人 哪有閒置漁工

2018-04-26 14:29

漁工上岸採果？漁民團體：休漁不是閒閒沒事做

2018-04-26 14:27

要核四還是深澳 綠委：蓋深澳有必要

2018-04-26 13:05

這次打撈黑鷹直升機 台灣技術領先世界

2018-04-25 16:42

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

汙水下水道接管率增15% 高雄連兩年優等

2018-04-27 11:00

邁向海綿城市 高市建15座滯洪池

2018-04-21 10:08
看更多

熱門文章

民進黨與柯文哲分合？孫大千：觀眾漸煩想吐

2018-04-27 11:29

陳抗失焦退軍心情誰懂？中尉冒死緊握未爆手榴彈告訴你

2018-04-27 14:29

馬英九緘默北檢卻驚了 羅智強：民進黨踐踏民主法治

2018-04-27 09:05

賴清德提出襲警罪 李茂生：以後會有襲擊行政院長罪？

2018-04-27 07:25

吳斯懷：不知媒體遭攻擊 立委通知才曉犯大錯

2018-04-26 18:36

反年改在外頭喊、他在裡頭上33小時班...網：醫生辛苦了

2018-04-26 20:47

【重磅快評】看文在寅撬開半島凍土 蔡英文還要磋跎？

2018-04-27 16:03

蔡英文：我們拚經濟不一樣 要讓台灣經濟「轉大人」

2018-04-27 12:21

反年改衝突 北檢將嚴辦「八百壯士」首謀

2018-04-27 03:14

吳茂昆涉兼職要下台？ 教育部：美國公司非吳成立

2018-04-27 12:10

「八百壯士」9人妨害公務送辦 5人遭限制住居

2018-04-26 19:56

尋找藍軍台南市長戰神 傾藍社團民調：高思博勝出

2018-04-27 11:56

吳茂昆再遭爆料 國民黨團：涉侵中研院專利、預謀登陸

2018-04-27 11:32

當年馬、扁掃街萬人空巷 如今誰能接他們的「母雞」位

2018-04-27 09:00

軍人年改引陳抗 老柯提醒蘇嘉全：日子不會好過

2018-04-26 19:21

獨／東華開專利委員會 學生認「赴美申請專利未報備」

2018-04-27 11:03

侯友宜：嘉義人不分藍綠 支持做事的人

2018-04-26 20:11

新聞眼／襲警罪 太具針對性？人權倒退？

2018-04-27 00:22

5次抗爭從未衝突 王薇君：警察記者還請喝咖啡

2018-04-27 08:22

陸軍機又繞台 美國務院重申反對片面改變現狀

2018-04-26 23:35

四歲小孩未來都是人瑞！如何活在「超高齡世界」？

2018-04-27 10:00

軍人年改所得替代率 段宜康堅持投票決定

2018-04-27 14:56

環時社評：解放軍對台獨的軍事壓力已上升

2018-04-27 09:15

吳茂昆涉侵大陸專利？ 中研院：目前專利獨有

2018-04-27 16:01

記者好可憐 火攻、石砸、車撞 多少陳抗拿他們當出氣筒

2018-04-27 08:00

侯漢廷：執政無能讓警察出面 與古之暴君相差幾何？

2018-04-27 07:41

張善政選台南市長？郭國文：藍營對檯面的不滿意

2018-04-27 10:34

反年改抗議公教也喊上街 李來希否認

2018-04-26 20:24

台尚未獲WHA邀請函 美國務院：支持台有意義參與

2018-04-26 23:52

蔡總統國防兩岸表現 民調近5成滿意

2018-04-27 12:01

新北誰在選第3任？ 藍綠隔空舌戰

2018-04-26 23:29

國安局人事搬風 副局長與駐美特派對調

2018-04-27 15:59

兩韓會談那兩岸呢？蔡英文：不預設前提及對等 樂意見面

2018-04-27 17:24

共軍戰機又繞台 我空軍監控

2018-04-27 00:04

參選台南市長？ 張善政笑笑：有創意

2018-04-26 23:47

影／總統參訪漢翔工業 退警1人舉旗陳情

2018-04-27 16:47

吳茂昆爭議多 家長團體：誠信謙卑是領導者基本要求

2018-04-27 14:50

八百壯士抗爭提前解散 5嫌限制住居

2018-04-27 00:29

去年曾挺反年改？扁「勇哥」：是感謝軍公教但未提年改

2018-04-26 19:29

台灣師沛恩疑侵權 東華將協商

2018-04-26 23:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top