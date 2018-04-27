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兩韓簽署板門店宣言 將於今年簽署和平條約

大談藻礁專家會議惹議 李應元、詹順貴現身「致意」

2018-04-27 17:08聯合報 記者侯俐安╱即時報導

中油第3天然氣接收站將在桃園觀塘興建，環保署今天下午兩點召開第3次專家會議，再次討論開發對於大潭藻礁生態的影響，卻因不開放旁聽引起環團抗議「黑箱」，會議開約兩小時、第五位專家出席時，環保署長李應元、副署長詹順貴現身會場，李應元逐一認識與會專家並表達謝意後才離場。

李應元表示，今天是來向專家學者表達敬意與謝意，專家會議是在環評會議中的一環，專家學者花了很多時間、經歷，知識的累積需要一段時間，他經常引述凱因斯的書中所述，實務界都會落後學界很多年，學術是中性的，專家學者累積的知識都可作為參考，透過累積絕對可帶來社會的進步。

對於環團要求等農委會完成生態調查報告後再開一次專家會議，詹順貴表示，過去三次會議，專家都未能完整呈述，今天希望可讓專家完整發言；對於是否最後一次會議？詹順貴強調沒有預設立場，若議題可收斂就會作成會議紀錄送專案小組，若仍未討論完也不排除再安排下次專案會議深入討論。

對於環團質疑趕時間、護航，詹順貴強調「沒有趕」，他指出，陳金德在擔任中油董事長時本來認為連環境現況差異分析都不需要做，也是環保署堅持要做的，隨著調查後發現動工會有影響，後因規劃有所變更也進一步要求再辦環境影響差異分析，環評制度上「該要求的都有要求」，可見「一點也不急」，若環保署真的護航，當初就順勢按照陳金德的說法（放行）了，「該堅持、該捍衛的，都會堅持一貫立場」。

對於媒體詢問是否有到樓下向環團致意，詹順貴苦笑回應，今天下午從兩點就開始主持會議，剛才也是開會到一半被署長找來專家會議。他說，要對環團表示的，之前都有表示過，昨天在立法院也有遇到台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華，也有向她打招呼；至於農委會生態調查內容及期程到底為何，今天也有農委會代表在會中，都可在會中表示。

今天與專家會議的學者共有，中油推薦的中山大學海洋系宋克義、北市大地球環境暨生物資源系許民陽，桃園市府推薦的台大海洋所戴昌鳳、台大生態所李培芬、民間團體推薦的大仁科大生物科技系王志騰、彰師大生物系王瑋龍，環評委員之一的中央研究院生物多樣性中心研究員鄭明修、觀塘案外聘委員劉靜榆、前環委范光龍。

中油第3天然氣接收站將在桃園觀塘興建，環保署今天下午兩點召開第3次專家會議，會議...
中油第3天然氣接收站將在桃園觀塘興建，環保署今天下午兩點召開第3次專家會議，會議開約兩小時、第五位專家出席時，環保署長李應元（右二）、副署長詹順貴（左二）現身會場，李應元逐一認識與會專家並表達謝意後才離場。記者侯俐安／攝影
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詹順貴李應元中油
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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