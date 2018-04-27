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台泰法律諮詢平台 助台商鄉親維護權益

2018-04-27 16:06中央社 曼谷27日專電

為避免糾紛及減少法律訴訟，中華民國泰國代表處成立台泰法律義務諮詢平台，集結125名台灣與泰國的律師，提供旅泰台商及鄉親法律諮詢服務，維護自身權益。

中華民國駐泰國代表童振源表示，為讓民眾在配合新南向政策時有法律後盾及支持，特別成立此一平台，邀請台灣與泰國的執業律師參與，提供法律諮詢服務，例如台商新產品的申請專利或國際貿易合約及民事、刑事案件的諮詢協助，都可以透過平台諮詢。

台北律師公會理事長薛欽峰指出，泰國法律相當周延，台灣的律師也想要瞭解泰國與台灣的法律差異性，除民事與刑事外，預防糾紛才是律師最重要的工作。

在全球化的同時，台商遍布世界各地，難免遭遇法律問題，台北律師公會本於服務原則，提供諮詢服務，並著重在風險管理，為台商保存海外打拚成果。

目前參加「台泰法律義務諮詢平台」的台泰律師已有125名，專業涵蓋民事、刑事、行政訴訟、公司法、智慧財產權、商標法、專利法、跨境投資等，各律師提供提供有關人民交流、投資及置產等專業諮詢意見。

代表處公布義務諮詢律師相關資料於網站及「Taiwan Thailand Fans」臉書粉絲網頁上，另將視民眾需要，透過代表處Taiwan119急難救助聯絡Line帳號提供民眾律師資料參考運用。未來代表處將進一步協助義務律師提供跨境網路連絡方式。

泰國台商中華民國
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