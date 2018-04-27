揭密台灣漁業霸主 比你想像得還要威

相關新聞
花蓮震災明細逾月未更新？ 社會處：上級簽核後立刻公告2018-04-27 15:33
陳建銘質詢女兒陳思宇 父女檔首度同台2018-04-27 15:14
花蓮震災感恩與回顧 葉俊榮：我們是生命共同體2018-04-27 13:11
離岸風電凱子價？綠斥藍擋再生能源2018-04-27 11:12
非男獵巫記：你才女巫，你全家都女巫！2018-04-27 10:02
四歲小孩未來都是人瑞！如何活在「超高齡世界」？2018-04-27 10:00
記者好可憐 火攻、石砸、車撞 多少陳抗拿他們當出氣筒2018-04-27 08:00
休漁期間忙翻天 漁民：都快請不到人 哪有閒置漁工2018-04-26 14:29
漁工上岸採果？漁民團體：休漁不是閒閒沒事做2018-04-26 14:27
不只女星 台女嫁陸郎倍增2018-04-26 14:17
兩岸通婚人數急速降低 近10年陸配減少快一半2018-04-26 14:14
要核四還是深澳 綠委：蓋深澳有必要2018-04-26 13:05
深澳模擬與台電差很多 學者：我比較相信我的評估2018-04-26 11:53
漁工上岸採果？漁民團體：漁工休漁不是閒閒沒事做2018-04-26 11:10
這次打撈黑鷹直升機 台灣技術領先世界2018-04-25 16:42
雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人2018-02-09 14:40
汙水下水道接管率增15% 高雄連兩年優等2018-04-27 11:00
邁向海綿城市 高市建15座滯洪池2018-04-21 10:08
熱門文章
民進黨與柯文哲分合？孫大千：觀眾漸煩想吐2018-04-27 11:29
當後勤官狂被連坐懲處 他送退伍報告：不爽幹了！2018-04-26 17:09
馬英九緘默北檢卻驚了 羅智強：民進黨踐踏民主法治2018-04-27 09:05
陳抗失焦退軍心情誰懂？中尉冒死緊握未爆手榴彈告訴你2018-04-27 14:29
共機譏我軍「你真牛逼」？ 國防部澄清：非事實2018-04-26 17:36
賴清德提出襲警罪 李茂生：以後會有襲擊行政院長罪？2018-04-27 07:25
吳斯懷：不知媒體遭攻擊 立委通知才曉犯大錯2018-04-26 18:36
反年改在外頭喊、他在裡頭上33小時班...網：醫生辛苦了2018-04-26 20:47
反年改衝突 北檢將嚴辦「八百壯士」首謀2018-04-27 03:14
「八百壯士」9人妨害公務送辦 5人遭限制住居2018-04-26 19:56
吳茂昆涉兼職要下台？ 教育部：美國公司非吳成立2018-04-27 12:10
蔡英文：我們拚經濟不一樣 要讓台灣經濟「轉大人」2018-04-27 12:21
吳茂昆再遭爆料 國民黨團：涉侵中研院專利、預謀登陸2018-04-27 11:32
軍人年改引陳抗 老柯提醒蘇嘉全：日子不會好過2018-04-26 19:21
當年馬、扁掃街萬人空巷 如今誰能接他們的「母雞」位2018-04-27 09:00
獨／東華開專利委員會 學生認「赴美申請專利未報備」2018-04-27 11:03
侯友宜：嘉義人不分藍綠 支持做事的人2018-04-26 20:11
新聞眼／襲警罪 太具針對性？人權倒退？2018-04-27 00:22
【重磅快評】看文在寅撬開半島凍土 蔡英文還要磋跎？2018-04-27 16:03
陸軍機又繞台 美國務院重申反對片面改變現狀2018-04-26 23:35
5次抗爭從未衝突 王薇君：警察記者還請喝咖啡2018-04-27 08:22
四歲小孩未來都是人瑞！如何活在「超高齡世界」？2018-04-27 10:00
警察殉職、被打後 內政部連出兩招挺警察2018-04-26 18:22
洪耀福批侯友宜幫朱立倫看家守地盤 市府斥為鬼話2018-04-26 16:53
記者好可憐 火攻、石砸、車撞 多少陳抗拿他們當出氣筒2018-04-27 08:00
環時社評：解放軍對台獨的軍事壓力已上升2018-04-27 09:15
侯漢廷：執政無能讓警察出面 與古之暴君相差幾何？2018-04-27 07:41
反年改抗議公教也喊上街 李來希否認2018-04-26 20:24
台尚未獲WHA邀請函 美國務院：支持台有意義參與2018-04-26 23:52
軍人年改所得替代率 段宜康堅持投票決定2018-04-27 14:56
張善政選台南市長？郭國文：藍營對檯面的不滿意2018-04-27 10:34
尋找藍軍台南市長戰神 傾藍社團民調：高思博勝出2018-04-27 11:56
共軍戰機又繞台 我空軍監控2018-04-27 00:04
蔡總統國防兩岸表現 民調近5成滿意2018-04-27 12:01
參選台南市長？ 張善政笑笑：有創意2018-04-26 23:47
新北誰在選第3任？ 藍綠隔空舌戰2018-04-26 23:29
吳茂昆涉侵大陸專利？ 中研院：目前專利獨有2018-04-27 16:01
反年改爆衝突 警方建議9人聲押2018-04-26 17:28
八百壯士抗爭提前解散 5嫌限制住居2018-04-27 00:29
吳茂昆爭議多 家長團體：誠信謙卑是領導者基本要求2018-04-27 14:50
留言