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【重磅快評】看文在寅撬開半島凍土 蔡英文還要磋跎？

大法官是魏應充的「救星」？頂新案本來不能再上訴

陳建銘質詢女兒陳思宇 父女檔首度同台

2018-04-27 15:14聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北市議會今日舉行教育部門質詢，父女檔的爸爸議員陳建銘，直接點名女兒觀光傳播局長陳思宇上台備詢，詢問作家吳祥輝爆料內容、燈節業務和有線電視消費者保障等議題，這也是這對政界父女檔首次同台質詢，雙方有來有往，氣氛也很和平。

台北市吉祥物熊讚改版後網友評價不一，陳建銘說，吳祥輝臉書爆料指出觀傳局對熊讚改版沒有主導權，要陳思宇回答觀傳局究竟有沒有主導權？陳思宇說，熊讚確實是觀傳局業務之一，所有決策都不是一個人可以決定。

陳建銘問質疑是否悍草協會跟台北市市長室前專員邱昱凱「小凱」等人介入，柯市府養網軍，所有市政業務都變成地下市政府等，要求陳思宇就自己的了解說明。

陳思宇說，她對旱草跟小凱都不熟識，不太清楚其他局處，但觀傳局專注自己業務。陳建銘僅要求觀傳局應針對自己業務認真規劃，用行動證明。

陳建銘也質詢台北燈節議題，表示未來燈節應規劃各區輪流舉辦，讓各區可以均衡發展，這一點能不能考慮？陳思宇說，也收到很多商圈、民眾要求分區、輪流辦理，也希望藉由活動帶動地方活絡發展，將藉由相關評選，讓有共識的地方提出需求來討論。

另外，陳建銘說每次燈節後，燈具只使用一次就變垃圾，送到回收廠，相當不環保，考妳現在主燈淪落何處？陳思宇表示，現在主燈放在倉庫，今年計劃送去日本大阪、青森等地，將現有燈重新整理赴國外參展，科長也補充運費部分走海運。

父女檔首度同台質詢，雙方有來有往，氣氛也很和平。陳思宇曾在陳建銘辦公室任助理，之後擔任觀傳局長簡余晏機要秘書，又借調媒體事務組隨後接任北市府副發言人，接任觀傳局長，父女倆在議場上常有機會碰頭。

台北市議會今日舉行教育部門質詢，父女檔的爸爸議員陳建銘，直接點名女兒觀光傳播局長...
台北市議會今日舉行教育部門質詢，父女檔的爸爸議員陳建銘，直接點名女兒觀光傳播局長陳思宇上台備詢。記者魏莨伊／攝影
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陳思宇教育部
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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