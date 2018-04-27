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花蓮震災感恩與回顧 葉俊榮：我們是生命共同體

2018-04-27 13:11聯合報 記者王長鼎╱即時報導

內政部今天在新北市大坪林聯合開發大樓國際會議廳舉辦「0206花蓮震災感恩與回顧─搜救經驗分享」研討會，部長葉俊榮頒發感謝狀表揚支援花蓮震災搶救的各縣市政府及民間搜救團體，各縣市消防局支援協助搜救的10隻搜救犬也獲頒「英勇搜救」胸章。

「0206這組數字深深烙印在台灣民眾心中，而且連續還印了兩次。」葉俊榮表示，從105年的台南永康維冠大樓倒塌，得到了許多經驗與教訓，而去年花蓮雲門翠堤大樓因地震嚴重傾斜，全台灣各地救援人力迅速集結趕到現場，更進一步展現出救難救災、尊重生命、人飢己飢、人溺己溺的精神。

葉俊榮說，全台灣各地救援人力迅速集結趕到現場，充分展現出生命共同體的想法，甚至把台灣對天然災害的尊敬與認真，所形成不分彼此的信念，更進一步的擴展到國際上，他說，這就是「台灣精神。」

內政部表示，今天的研討會將探討災害初期應變作為、特種搜救隊指揮體系、傾斜建築物搶救支撐及監測、震災重型救援發展、大樓人命搜救與醫療組運作方式、搜救犬救災心得分享及從維冠大樓經驗，分享花蓮地震援心得，也邀請華府「全球台灣研究中心」Leo Bosner來分享美、日的大型災害事故指揮系統的案例。

新北市消防局支援花蓮震災協助搜救的搜救犬貝塔（Bata），今天也獲部長葉俊榮頒發...
新北市消防局支援花蓮震災協助搜救的搜救犬貝塔（Bata），今天也獲部長葉俊榮頒發「英勇搜救」胸章。記者王長鼎／攝影
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各縣市消防局支援花蓮震災協助搜救的10隻搜救犬今天也獲部長葉俊榮頒發「英勇搜救」...
各縣市消防局支援花蓮震災協助搜救的10隻搜救犬今天也獲部長葉俊榮頒發「英勇搜救」胸章。記者王長鼎／攝影
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內政部長葉俊榮今天出席在新北市大坪林聯合開發大樓國際會議廳舉辦「0206花蓮震災...
內政部長葉俊榮今天出席在新北市大坪林聯合開發大樓國際會議廳舉辦「0206花蓮震災感恩與回顧─搜救經驗分享」研討會，頒發感謝狀表揚支援花蓮震災搶救的各縣市政府及民間搜救團體。記者王長鼎／攝影
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內政部長葉俊榮今天出席在新北市大坪林聯合開發大樓國際會議廳舉辦「0206花蓮震災...
內政部長葉俊榮今天出席在新北市大坪林聯合開發大樓國際會議廳舉辦「0206花蓮震災感恩與回顧─搜救經驗分享」研討會，頒發感謝狀表揚支援花蓮震災搶救的各縣市政府及民間搜救團體。記者王長鼎／攝影
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內政部長葉俊榮今天出席在新北市大坪林聯合開發大樓國際會議廳舉辦「0206花蓮震災...
內政部長葉俊榮今天出席在新北市大坪林聯合開發大樓國際會議廳舉辦「0206花蓮震災感恩與回顧─搜救經驗分享」研討會，頒發感謝狀表揚支援花蓮震災搶救的各縣市政府及民間搜救團體。記者王長鼎／攝影
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台灣近年先後在2月6日這天發生大地震，造成台南維冠大樓倒塌及花蓮雲門翠堤大樓傾斜...
台灣近年先後在2月6日這天發生大地震，造成台南維冠大樓倒塌及花蓮雲門翠堤大樓傾斜。內政部長葉俊榮今天心有所感表示，「0206這組數字深深烙印在台灣民眾心中，而且連續還印了兩次。」記者王長鼎／攝影
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各縣市消防局支援花蓮震災協助搜救的10隻搜救犬今天也獲部長葉俊榮頒發「英勇搜救」...
各縣市消防局支援花蓮震災協助搜救的10隻搜救犬今天也獲部長葉俊榮頒發「英勇搜救」胸章。記者王長鼎／攝影
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葉俊榮搜救犬維冠
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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