花蓮震災感恩與回顧 葉俊榮：我們是生命共同體

2018-04-27 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



內政部今天在新北市大坪林聯合開發大樓國際會議廳舉辦「0206花蓮震災感恩與回顧─搜救經驗分享」研討會，部長葉俊榮頒發感謝狀表揚支援花蓮震災搶救的各縣市政府及民間搜救團體，各縣市消防局支援協助搜救的10隻搜救犬也獲頒「英勇搜救」胸章。

「0206這組數字深深烙印在台灣民眾心中，而且連續還印了兩次。」葉俊榮表示，從105年的台南永康維冠大樓倒塌，得到了許多經驗與教訓，而去年花蓮雲門翠堤大樓因地震嚴重傾斜，全台灣各地救援人力迅速集結趕到現場，更進一步展現出救難救災、尊重生命、人飢己飢、人溺己溺的精神。

葉俊榮說，全台灣各地救援人力迅速集結趕到現場，充分展現出生命共同體的想法，甚至把台灣對天然災害的尊敬與認真，所形成不分彼此的信念，更進一步的擴展到國際上，他說，這就是「台灣精神。」