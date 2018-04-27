從咒罵到原諒 國道殉職警葉家豪妻：政府請負起責任

2018-04-27 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



日前國道三死車禍造成兩名國道員警死亡，其中郭振雄的女兒選擇原諒肇事司機，剛剛殉職警葉家豪妻子也在臉書貼文，她說，一開始她感到憤怒，甚至想跟丈夫一起去，經過幾天心情平靜後，她選擇要跟郭學長的女兒一樣，原諒司機，也希望政府看看我們這些可憐人，司機過勞確實不是他願意，交通部、監理單位還有業者，可以請你們真正的負起責任，不要只是口號，讓這樣的悲劇不要再發生。

貼文如下：

這幾天我的心情從憤怒轉為平靜，一開始我不知道為什麼會發生這樣的事情，我的先生像往常以樣出門上班，卻再也回不來，迎接我的是一具支離破碎的身軀，不是往日我熟悉的模樣，那個深愛我深愛孩子的男人去了哪裡，我必須用盡全身的力氣，才有勇氣看他一眼，這種痛讓我幾乎無法承受，我很想跟著他一起去，但我不能，我2個可憐的孩子睜著無辜的眼睛看著我，讓我生不如死。

那天肇事司機來到靈前，我不斷的悲憤吶喊咒罵，以為這樣可以釋放自己的憤怒，但卻發現心裡只剩下深深的悲哀。

昨天我看到郭學長的女兒說他可以理解，可以選擇原諒司機，夜深人靜時，我問我自己我可以嗎，這些問題到底是一個司機可以承擔的嗎，他也只是為了養家活口，為了撐起他的家，拼命地在打拼，此刻他的內心承受著背負3條人命的罪，一定也很痛苦，這樣想似乎讓我比較能理解，也比較能原諒。