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離岸風電凱子價？綠斥藍擋再生能源

2018-04-27 11:12聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

針對國民黨批評政府高價採購離岸風電，民進黨立委洪宗熠、陳素月、黃秀芳邀來經濟部、台電等部會召開記者會，批國民黨正在阻礙再生能源新產業發展，並拿出歷年購電價格表示並未有大幅波動，請外界合理看待。

民進黨立委洪宗熠（左起）、陳素月、黃秀芳邀來經濟部、台電等部會召開記者會，批國民...
民進黨立委洪宗熠（左起）、陳素月、黃秀芳邀來經濟部、台電等部會召開記者會，批國民黨正在阻礙再生能源新產業發展。記者許正宏／攝影
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國民黨電價民進黨
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