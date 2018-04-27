汙水下水道接管率增15% 高雄連兩年優等

2018-04-27 11:00 文 高雄市政府新聞局



公共汙水下水道埋設於地下，被稱為看不見的建設，卻是最重要的基礎建設。高雄市代理市長許立明表示，高市府致力汙水接管，縣市合併後，汙水下水道接管普及率從不到百分之廿六，大幅提升至逾百分之四十一，更連續兩年獲得全國唯一汙水下水道建設評鑑優等。

整理完後的污水下水道後巷美觀又乾淨。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

許立明說，市府未來將持續推動汙水下水道建設及提升用戶接管率，改善高雄市民居家環境及河川水質。

高市府水利局代理局長韓榮華指出，縣市合併前，高市接管戶數廿三萬多，原高縣不到三萬戶，合計廿六萬多戶，接管率百分之廿五點六七；縣市合併後，接管率每年成長百分之一點五，至今高雄市接管率已逾百分之四十一點三五，管網布設長度達一三七四公里。

高雄市家戶污水下水道接管率超過四成。圖／高雄市水利局提供 分享 facebook

韓榮華說，為提升汙水接管率，市府在縣市合併後重新檢討大高雄汙水區，目前已有中區汙水處理廠、鳳山溪汙水處理廠、楠梓汙水處理廠、大樹汙水處理廠及旗美汙水處理廠運轉；另岡山橋頭汙水處理廠預計今年五月完工，臨海汙水處理廠暨再生水廠預計四年後運轉。

高雄市水利局代理局長韓榮華。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

水利局表示，今年底岡山區將有兩千多戶完成接管，未來燕巢、彌陀等區也能就近將汙水管接至該汙水廠。

不過要進行用戶接管，民眾屋後巷弄寬度需有八十公分，以利施工及日後維護。韓榮華說，不少民眾喜歡在後巷增建，導致寬度不足無法施工，將勸導拆除；部分已完工的後巷，從原本髒亂，變得乾淨清爽，也不再飄散沼氣，頗受民眾好評。

只要自家後巷寬度超過80公分，高雄市水利局就會免費幫住戶接污水管。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

另為紓緩水資源開發壓力，高市府也推動汙水廠放流水回收再利用，鳳山溪再生水廠預計今年八月完工，臨海再生水廠預計二○二二年完工，兩廠合計可日產逾十萬噸水供產業使用。

只要自家後巷寬度超過80公分，高雄市水利局就會免費幫住戶接污水管。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

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整理完後的污水下水道後巷美觀又乾淨。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

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