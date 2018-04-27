親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反年改陳抗脫序
吳茂昆風波不斷
各方人馬拚選戰
共軍戰機頻繞台
政治
軍事
綜合

【不斷更新】兩韓峰會意外插曲 金正恩牽文在寅走向北韓

頂新混油案大逆轉！魏應充一審無罪 二審重判15年

汙水下水道接管率增15% 高雄連兩年優等

2018-04-27 11:00文 高雄市政府新聞局

公共汙水下水道埋設於地下，被稱為看不見的建設，卻是最重要的基礎建設。高雄市代理市長許立明表示，高市府致力汙水接管，縣市合併後，汙水下水道接管普及率從不到百分之廿六，大幅提升至逾百分之四十一，更連續兩年獲得全國唯一汙水下水道建設評鑑優等。

整理完後的污水下水道後巷美觀又乾淨。記者劉學聖／攝影
整理完後的污水下水道後巷美觀又乾淨。記者劉學聖／攝影
分享

許立明說，市府未來將持續推動汙水下水道建設及提升用戶接管率，改善高雄市民居家環境及河川水質。

高市府水利局代理局長韓榮華指出，縣市合併前，高市接管戶數廿三萬多，原高縣不到三萬戶，合計廿六萬多戶，接管率百分之廿五點六七；縣市合併後，接管率每年成長百分之一點五，至今高雄市接管率已逾百分之四十一點三五，管網布設長度達一三七四公里。

高雄市家戶污水下水道接管率超過四成。圖／高雄市水利局提供
高雄市家戶污水下水道接管率超過四成。圖／高雄市水利局提供
分享

韓榮華說，為提升汙水接管率，市府在縣市合併後重新檢討大高雄汙水區，目前已有中區汙水處理廠、鳳山溪汙水處理廠、楠梓汙水處理廠、大樹汙水處理廠及旗美汙水處理廠運轉；另岡山橋頭汙水處理廠預計今年五月完工，臨海汙水處理廠暨再生水廠預計四年後運轉。

高雄市水利局代理局長韓榮華。記者劉學聖／攝影
高雄市水利局代理局長韓榮華。記者劉學聖／攝影
分享

水利局表示，今年底岡山區將有兩千多戶完成接管，未來燕巢、彌陀等區也能就近將汙水管接至該汙水廠。

不過要進行用戶接管，民眾屋後巷弄寬度需有八十公分，以利施工及日後維護。韓榮華說，不少民眾喜歡在後巷增建，導致寬度不足無法施工，將勸導拆除；部分已完工的後巷，從原本髒亂，變得乾淨清爽，也不再飄散沼氣，頗受民眾好評。

只要自家後巷寬度超過80公分，高雄市水利局就會免費幫住戶接污水管。記者劉學聖／攝...
只要自家後巷寬度超過80公分，高雄市水利局就會免費幫住戶接污水管。記者劉學聖／攝影
分享

另為紓緩水資源開發壓力，高市府也推動汙水廠放流水回收再利用，鳳山溪再生水廠預計今年八月完工，臨海再生水廠預計二○二二年完工，兩廠合計可日產逾十萬噸水供產業使用。

只要自家後巷寬度超過80公分，高雄市水利局就會免費幫住戶接污水管。記者劉學聖／攝...
只要自家後巷寬度超過80公分，高雄市水利局就會免費幫住戶接污水管。記者劉學聖／攝影
分享

只要自家後巷寬度超過80公分，高雄市水利局就會免費幫住戶接污水管。記者劉學聖／攝...
只要自家後巷寬度超過80公分，高雄市水利局就會免費幫住戶接污水管。記者劉學聖／攝影
分享

整理完後的污水下水道後巷美觀又乾淨。記者劉學聖／攝影
整理完後的污水下水道後巷美觀又乾淨。記者劉學聖／攝影
分享

整理完後的污水下水道後巷美觀又乾淨。記者劉學聖／攝影
整理完後的污水下水道後巷美觀又乾淨。記者劉學聖／攝影
分享

（高雄市政府新聞局廣告）

岡山水資源
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

記者好可憐 火攻、石砸、車撞 多少陳抗拿他們當出氣筒

2018-04-27 08:00

吳茂昆再遭爆料 國民黨團：涉侵中研院專利、預謀登陸

2018-04-27 11:32

非男獵巫記：你才女巫，你全家都女巫！

2018-04-27 10:02

四歲小孩未來都是人瑞！如何活在「超高齡世界」？

2018-04-27 10:00

休漁期間忙翻天 漁民：都快請不到人 哪有閒置漁工

2018-04-26 14:29

漁工上岸採果？漁民團體：休漁不是閒閒沒事做

2018-04-26 14:27

不只女星 台女嫁陸郎倍增

2018-04-26 14:17

兩岸通婚人數急速降低 近10年陸配減少快一半

2018-04-26 14:14

要核四還是深澳 綠委：蓋深澳有必要

2018-04-26 13:05

深澳模擬與台電差很多 學者：我比較相信我的評估

2018-04-26 11:53

漁工上岸採果？漁民團體：漁工休漁不是閒閒沒事做

2018-04-26 11:10

漁工海陸兩棲？休漁期上岸採果 移工團體批：太荒謬

2018-04-26 10:11

動保警察有譜？公共政策參與平台的局限

2018-04-26 09:57

這次打撈黑鷹直升機 台灣技術領先世界

2018-04-25 16:42

靠「我懂你」拚外交 她用1千元讓南歐小國記住台灣

2018-04-19 10:28

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

邁向海綿城市 高市建15座滯洪池

2018-04-21 10:08
看更多

熱門文章

陳抗管制區再加碼 民眾哀怨：我只是要辦護照

2018-04-26 12:54

當後勤官狂被連坐懲處 他送退伍報告：不爽幹了！

2018-04-26 17:09

獨／吳茂昆說專利是2.0版 東華校長：請公司到校說明

2018-04-26 12:41

令退役特戰攻立院正門而非側翼 吳崑玉：豬隊長啊！

2018-04-26 14:12

「生平首度被警察抓」退伍女中校的陳抗經驗

2018-04-26 15:37

共機譏我軍「你真牛逼」？ 國防部澄清：非事實

2018-04-26 17:36

馬英九緘默北檢卻驚了 羅智強：民進黨踐踏民主法治

2018-04-27 09:05

【即時短評】笨蛋，問題不在「襲警罪」！

2018-04-26 15:15

吳斯懷：不知媒體遭攻擊 立委通知才曉犯大錯

2018-04-26 18:36

解放軍轟六又繞台 這次中共自己搶先宣布

2018-04-26 14:49

賴清德提出襲警罪 李茂生：以後會有襲擊行政院長罪？

2018-04-27 07:25

一枚撂倒神盾艦 退將：共軍052D艦發射鷹擊18導彈

2018-04-26 14:44

反年改在外頭喊、他在裡頭上33小時班...網：醫生辛苦了

2018-04-26 20:47

反年改衝突 北檢將嚴辦「八百壯士」首謀

2018-04-27 03:14

八百壯士暫時解散撤離立院 陳抗路權申請到月底

2018-04-26 14:17

「八百壯士」9人妨害公務送辦 5人遭限制住居

2018-04-26 19:56

政院研議「襲警罪」 賴清德：攻擊警察等於攻擊公權力

2018-04-26 15:02

軍人年改引陳抗 老柯提醒蘇嘉全：日子不會好過

2018-04-26 19:21

加入侯輔選團隊？周錫瑋：我要什麼頭銜就有什麼頭銜

2018-04-26 15:46

反軍人年改師出無名？ 王定宇：6位一級上將都沒意見

2018-04-26 11:57

東華教授 籲總統撤換吳茂昆

2018-04-26 14:11

重返戰場？女：老學長傷警這麼重應該是神力超人吧！

2018-04-26 13:08

當年馬、扁掃街萬人空巷 如今誰能接他們的「母雞」位

2018-04-27 09:00

侯友宜：嘉義人不分藍綠 支持做事的人

2018-04-26 20:11

陸軍機又繞台 美國務院重申反對片面改變現狀

2018-04-26 23:35

新聞眼／襲警罪 太具針對性？人權倒退？

2018-04-27 00:22

警察殉職、被打後 內政部連出兩招挺警察

2018-04-26 18:22

蔡英文：年金改革會堅定不移走下去

2018-04-26 15:30

四歲小孩未來都是人瑞！如何活在「超高齡世界」？

2018-04-27 10:00

洪耀福批侯友宜幫朱立倫看家守地盤 市府斥為鬼話

2018-04-26 16:53

記者好可憐 火攻、石砸、車撞 多少陳抗拿他們當出氣筒

2018-04-27 08:00

蘇貞昌訪新北議會和議長閉門密會

2018-04-26 16:29

侵權？東華校長：師沛恩作法不妥

2018-04-26 14:12

軍改案衝突 八百壯士三度道歉：錯誤中學習

2018-04-26 12:59

反年改抗議公教也喊上街 李來希否認

2018-04-26 20:24

這次沒說「王八蛋」 柯文哲評反年改脫序行為：頭殼壞去

2018-04-26 14:26

不要讓暴力事件再發生 八百壯士編25名糾察員控管

2018-04-26 12:28

時力議員參選人 顏值、體格大爆表

2018-04-26 13:28

5次抗爭從未衝突 王薇君：警察記者還請喝咖啡

2018-04-27 08:22

台尚未獲WHA邀請函 美國務院：支持台有意義參與

2018-04-26 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top