記者好可憐 火攻、石砸、車撞 多少陳抗拿他們當出氣筒

2018-04-27 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／報導



前天立法院軍人年改舉行公聽會，八百壯士再度上街抗議，在立法院大門口前爆發激烈衝突，上演鐵練對油壓剪的戰爭。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

退伍軍人團體為抗議年金改革聚集立法院，25日下午衝撞立法院大門，過程中抗議群眾與警方都有多人受傷，其中最引起關注的是數名記者被打、甚至有人攝影機及相機被搶走，遭輿論撻伐，「八百壯士」副總指揮吳斯懷對此舉行記者會公開道歉。

翻開台灣陳抗史，記者成為被攻擊對象，屢見不鮮。被攻擊的原因，也各有不同；不過類似此次被「無差別攻擊」的，卻是少之又少。

●狀況一：質疑媒體立場

陳抗團體多半牽涉立場，尤其是政治立場。而媒體記者在現場被抗議者攻擊，「媒體立場被質疑」也是最常見的樣態。

1988年5月20日，為抗議農業開放可能導致農民權利受損，農民發起抗爭，抗議現場飛散石頭等物品，甚至還有群眾投擲土製汽油彈，因現場太過混亂，數名記者在採訪途中被攻擊。據傳，當時有民眾不滿記者訪問使用「暴民」一詞，因而發生衝突。

1993年4月19日，已故的民進黨前主席黃信介號召「反老國大抗爭」，被視為支持執政黨的無線三台、中央日報、中華日報、青年日報等媒體記者，都成了被民眾挑釁及攻擊的目標。當時有記者為了避免遭到攻擊，紛紛向較被抗爭民眾認同的台灣時報、民眾日報、自立晚報等媒體同業商借記者證，被質疑時就拿出來當作「避禍」的道具，不過仍有記者遭識破被打得滿臉是血，傷勢慘重。

還有電視台記者因露出了自家攝影機或麥克風招牌，被意圖鬧事的民眾包圍，據傳中視的一部百萬攝影機被砸毀，因此許多電視台攝影記者都將外套脫下來掩蓋攝影器材，若非重要狀況絕不隨便出機。

2006年倒扁紅衫軍手腕綁上紅絲帶，繞行台北市街道遊行，一路高喊「阿扁下台」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2006年陳水扁以總統身分下鄉，在台南遇到反扁及挺扁民眾衝突，當時紅衫軍發起「倒扁」運動，陳水扁所到之處的氣氛都相當緊繃，TVBS記者甚至被石頭攻擊。

2008年11月，海協會會長陳雲林來台，正在採訪的央視女記者被抗議者包圍，怒嗆「滾回去」，脖子上的項鍊也被扯斷。後來也是經過警方層層包圍保護才脫困。

2014年3月，正值太陽花學運，中天電視台記者在現場連線時被民眾干擾，拍攝民眾身體不適送醫時，突然冷不防被路人出拳毆打腹部，施暴者隨即逃逸。另外，也有電視台的攝影記者被揍。

2017年4月19日，攸關公、教年金改革的法案於立法院委員會審查，被視為支持執政黨立場的三立、民視等媒體記者被攻擊，也有記者在現場連線時，被質疑說法不公，數度與抗議民眾口角。

●狀況二：被誤認是滋事者或抓耙仔

另一種記者被攻擊的情況，則是被誤認為是不同身分的人士。如前文提到的1988年520農民抗爭，也有不少記者被指是「抓耙仔」而被毆。

記者因為這種「抓耙仔」指控而被毆的例子，後來屢見不鮮。2004年4月10日，國民黨、親民黨不滿聯手推出的正副總統候選人連宋敗選，發起「公投拚真相」遊行，多名記者也被懷疑是在現場蒐證遭攻擊。

2008年抗議民眾包圍圓山飯店向陳雲林嗆聲，警方舉牌即遭到民眾丟寶特瓶，讓採訪的媒體記者都伸長手保護頭部。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

除了被誤認是抓耙仔、蒐證者，也有記者因為被警方誤認為是滋事者而打傷。2008年11月，海協會會長陳雲林來台，民進黨發動一波波抗議，後來演變成嚴重的暴力衝突，現場一片混亂，民視一位記者不幸被警方誤認是滋事者，結果被打成重傷。

●狀況三：被「流彈」誤擊

2006年紅衫軍倒扁運動，亞視記者嘴角掛彩流血。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

另一種情況，則是攻擊對象未必是記者，只因記者是在第一線採訪，所以不幸被波及。如2006年紅衫軍「倒扁」運動，在全國遍地開花，陳水扁以總統身分下鄉到台南，引起反扁及挺扁民眾對峙，當時一名亞視的攝影記者不小心被標語立牌刮傷嘴角，頓時血流如注。

2007年12月7日，一名紅衫軍成員開車衝撞警方，結果導致五名記者掛彩，一名東森記者甚至被捲到車子底下，被拖行幾公尺後受重傷。

2007年中正紀念堂拆匾爆流血衝突，一民眾駕駛藍色小貨車加速撞上多位採訪記者與民眾，東森記者重傷。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●狀況四：無差別攻擊

針對記者進行「無差別」攻擊的例子十分罕見，目前唯一找得到的例子，就是日前發生的軍人年改抗議事件。當時抗議者進攻立法院中山南路大門，不時有警察及記者被辣椒水或不明液體攻擊，根據警方統計，共有十餘名記者受傷。

前天反年改抗爭，遭攻擊的民報記者鍾孟軒秀出手上傷勢。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

過程中，有記者被要求看記者證，並發生記者證、相機、攝影機遭搶走或踩壞等攻擊，還有人遭胡椒噴霧噴向臉部，並遭拖行、踹打。事後「八百壯士」副總指揮吳斯懷舉行記者會公開道歉，坦言成員拿媒體記者出氣的行為十分不智，反而易使訴求失焦。他並表示直到當天晚上6點多，衝突暫告結束，才曉得有群眾毆打記者，後來發現情況嚴重，因此決定出面道歉。

前天反年改抗爭有記者受傷，全國傳播媒體產業工會舉行記者會，譴責非法暴力行為。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

此事件發生後，衛星公會新聞自律委員會則發出聲明，嚴厲譴責粗暴妨礙採訪專業的暴力行為，呼籲警方有效處理集會遊行現場的違法行為，並盡速將違法人士查辦、繩之以法。全國傳播媒體產業工會也發表聲明，譴責陳抗民眾攻擊採訪記者，呼籲媒體保障記者權益。

而根據統計，此次反軍人年改團體攻擊的對象，橫跨平面、電子和網路媒體，也不分媒體立場為何，可說打破過去陳抗對媒體記者攻擊的常態。