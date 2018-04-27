四歲小孩未來都是人瑞！如何活在「超高齡世界」？

2018-04-27 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／報導



台灣邁入高齡化社會，養生、保健、退休理財書籍出版量、銷售量都明顯增加。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣已正式進入高齡社會，65歲以上人口占全台人口14％，預計2025年，台灣將進入超高齡社會，每5人就有1人是65歲以上。不只台灣，人口高齡化是全世界皆面臨的問題，美國研究顯示，2014年以後出生的民眾，5成以上平均壽命達109歲，人人皆人瑞不再遙不可及，甚至可能是常態。

美國退休協會（AARP）執行長喬・安・詹金斯（Jo Ann Jenkins）首度受邀來台演講，她指出，人們壽命變長，未來不應計畫度過十到十五年傳統的退休生活，取而代之的是，期待度過三、四十年以上充實豐富的人生。

人類最常說的謊話 第1肯定是年齡

喬・安・詹金斯說，世界正在老化，全球皆在討論老年議題，多數的國家在處理高齡政策，多把老人當作問題看待，使人民對於「老」感到自卑又羞愧，若在搜尋引擎上搜尋「人類最常說的謊話」，第1名肯定是「年齡」。

美國研究顯示，2014年後出生的人類，5成平均壽命將達109歲。喬・安・詹金斯說，人類對於中年、老年的年齡定義也應該改變，現在30歲以上稱「中年」、65歲以上稱為「老年」。她說，在接下來的世界裡，恐怕50歲才算是「中年」、70歲才算是老年。

德國的Alpha藥局設有不少對年長者友善的措施，年輕的藥劑師店員耐心地為年長客人服務。 特派記者鄭清元／德國攝影 分享 facebook

美國退休協會的創辦人安卓斯（Ethal Percy Andrus）在74歲那年，美國尚未提供給65歲以上長輩老年醫療保險前，替退休教職們爭取到平價又優質的醫療保險，幫助他們度過晚年。喬・安・詹金斯說，創辦人並未因為自己已經達到退休年齡畫地自限，反而創造出更動人的社會價值。

老年絕非孤獨等死 正是實現夢想時

她認為，在未來的高齡世界中，政府應該思考，如何讓老年人發揮他們最有利的價值，並非讓他們孤獨老死，根據研究，孤單對身體健康的傷害，等於每天抽15根菸，平均少活5年。長輩也應該要跳脫過去的思維，不應該不斷緬懷年輕歲月，認為老年只能仰賴子女過活，老年反而是可實現夢想的最好時間。

喬・安・詹金斯說，她從小就有「主播夢」，如今自己邁入老年，但至今皆未忘的「主播夢」，希望在接下來的人生中，有朝一日可以成為真正的主播。新北市衛生局長林奇宏表示，台灣對於老年逐步在翻轉觀念，一個月後新北市將舉辦「高齡時裝秀」也希望可以幫助長者一展長才。

台灣大學社會工作學系教授馮燕說，當年有幸推動高齡社會白皮書，希望可以幫助50歲以上的人找到第二春、甚至第三春。

德國的橘屋多代活動中心有許多老人前來參加運動課程，除了健身，也達到聯誼效果。 特派記者鄭清元／德國攝影 分享 facebook

喬・安・詹金斯說，相信未來的世界，人的一輩子不可能只有第二春、第三春，相信第五春都可能會出現。她建議，五十歲以上的人正探索新的可能性，尋求新機會去成長、學習與發現，在這個過程中，應該專注於生活而不只是變老，也就是說，不只把目光放在「需要什麼」，同時也會注重「想要什麼」。不再為工作而活，而是為了生活而工作。

熟年的四大自由 等你來追尋

羅斯福總統曾經提出人民四大自由：言論自由、宗教自由、免於匱乏的自由、免於恐懼的自由。喬・安・詹金斯效法他提出「熟年的四大自由」，勾勒熟年生活新願景，鼓勵大家顛覆年齡，使願景化為現實。

一、選擇的自由：能夠選擇想要的生活方式以及想要住在哪裡。人各有所好，絕對沒有哪個方案能夠同時滿足所有人。不論你是想要過傳統的退休享清福日子，還是想過積極活躍的生活，應該都要能夠按照自己的意願選擇。

二、賺錢的自由：在我們大部分人成長的過程中，「退休」的一大特色是享有「不工作的自由」。今日延長的中年期的一項重要主張則是「工作的自由」。很多人想要或需要繼續賺錢維生，我們也希望透過所從事的工作對社會產生影響。要實現這個目標，需要重新思考工作的意義與型態，破除社會和體制障礙。

三、學習的自由：世界變得太快，新技術、溝通傳訊的新方法、資訊接收與處理的新方式，在在使人眼花撩亂，難以跟上。想要在延長的中年期以及之後的人生中持續積極參與社會，貢獻一己之力，就必須持續學習。想要繼續工作，也必須持續學習，讓工作技能跟上時代腳步。

美國退休協會AARP執行長喬．安．詹金斯（Jo Ann Jenkins）（中）分享台灣老年策略。 記者陳雨鑫／攝影 分享 facebook

四、追求幸福的自由：找出人生目標、實現人生使命，將能使我們獲得幸福。更長的壽命讓我們有絕佳的機會成為我們一直想要成為的人。我們不必再繼續背負許多日常的壓力，這些壓力在追求職涯發展和養兒育女的一路上，不斷消耗我們的心力。很多人利用延長的中年期內省，致力找出人生目標並加以實現。

「自由不是被給予的，而是爭取得來的。」為了贏得熟年的四大自由，喬・安・詹金斯認為，我們必須齊心協力，創造出讓我們能夠取得所需照護、資訊和服務的社會，才能過著獨立、有尊嚴而且更健康的生活，在這個社會中，人人享有與更長壽命匹配的財務資源與機會，年長者被視為社會不可或缺的重要資產。