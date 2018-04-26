蔡總統上任將滿2週年 啟動產業創新行程

2018-04-26 22:37 中央社 台北26日電



總統蔡英文明天將南下台南、高雄，啟動5加2產業創新系列行程，參訪亞洲航空公司等產業。總統府今天說，希望透過行程，讓民眾瞭解當前國家在產業創新的初步成果與發展狀況。

蔡總統明天將啟動5加2產業創新系列行程，參訪亞洲航空公司、晟田工業公司、漢翔航空工業公司等產業。

總統府發言人黃重諺今天說，新政府上任即將滿2週年，國家總體經濟轉型，也從前階段的法制環境更新、藍圖規劃，進入到執行面的全面推動，為了讓國人對國家經濟轉型的整體圖像與階段成果有更多瞭解，府方因此規劃這樣的系列行程。

黃重諺說，蔡總統明天開始啟動的「5加2產業創新系列行程」，最主要目標就是希望透過行程，讓民眾瞭解當前國家在產業創新的初步成果與發展狀況，例如，這些創新產業在技術、發展形態、就業，如何能創造出更多發展機會。

他舉例，明天蔡總統要前往參訪的亞航等公司，就是在國防工業自主的產業發展脈絡下，有效整合智慧機械、航太工業等相關產業，在高科技、人才養成與創造更多優質工作機會上，都有相當程度的進展。

黃重諺指出，蔡總統選擇南部做為布局發展5加2產業的首站，也是揭示國家在南部地區進行重要產業部署，平衡國家發展的企圖與努力。