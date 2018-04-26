親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反年改衝突不斷
吳茂昆風波不斷
各方人馬拚選戰
政治
軍事
綜合

蔡總統上任將滿2週年 啟動產業創新行程

2018-04-26 22:37中央社 台北26日電

總統蔡英文明天將南下台南、高雄，啟動5加2產業創新系列行程，參訪亞洲航空公司等產業。總統府今天說，希望透過行程，讓民眾瞭解當前國家在產業創新的初步成果與發展狀況。

蔡總統明天將啟動5加2產業創新系列行程，參訪亞洲航空公司、晟田工業公司、漢翔航空工業公司等產業。

總統府發言人黃重諺今天說，新政府上任即將滿2週年，國家總體經濟轉型，也從前階段的法制環境更新、藍圖規劃，進入到執行面的全面推動，為了讓國人對國家經濟轉型的整體圖像與階段成果有更多瞭解，府方因此規劃這樣的系列行程。

黃重諺說，蔡總統明天開始啟動的「5加2產業創新系列行程」，最主要目標就是希望透過行程，讓民眾瞭解當前國家在產業創新的初步成果與發展狀況，例如，這些創新產業在技術、發展形態、就業，如何能創造出更多發展機會。

他舉例，明天蔡總統要前往參訪的亞航等公司，就是在國防工業自主的產業發展脈絡下，有效整合智慧機械、航太工業等相關產業，在高科技、人才養成與創造更多優質工作機會上，都有相當程度的進展。

黃重諺指出，蔡總統選擇南部做為布局發展5加2產業的首站，也是揭示國家在南部地區進行重要產業部署，平衡國家發展的企圖與努力。

黃重諺總統府發言人亞航
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

漁工上岸採果？漁民團體：休漁不是閒閒沒事做

2018-04-26 14:27

不只女星 台女嫁陸郎倍增

2018-04-26 14:17

兩岸通婚人數急速降低 近10年陸配減少快一半

2018-04-26 14:14

要核四還是深澳 綠委：蓋深澳有必要

2018-04-26 13:05

深澳模擬與台電差很多 學者：我比較相信我的評估

2018-04-26 11:53

漁工上岸採果？漁民團體：漁工休漁不是閒閒沒事做

2018-04-26 11:10

漁工海陸兩棲？休漁期上岸採果 移工團體批：太荒謬

2018-04-26 10:11

動保警察有譜？公共政策參與平台的局限

2018-04-26 09:57

首長開會救空汙 下月訂逐年目標

2018-04-25 23:45

這次打撈黑鷹直升機 台灣技術領先世界

2018-04-25 16:42

靠「我懂你」拚外交 她用1千元讓南歐小國記住台灣

2018-04-19 10:28

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

邁向海綿城市 高市建15座滯洪池

2018-04-21 10:08

國際能量導入 共創台三線美好未來

2018-04-20 10:20
看更多

熱門文章

強忍眼淚挺住… 反年改爆軍警衝突 年輕員警情緒崩潰

2018-04-26 10:15

林濁水嗆藍營批台獨砸自己腳 孫大千反嗆綠自取滅亡

2018-04-26 08:21

陳抗管制區再加碼 民眾哀怨：我只是要辦護照

2018-04-26 12:54

反年改老說「軍警一家」 警怒轟：打自家人比誰都凶！

2018-04-26 00:19

【即時短評】反年改不只反年改 凸顯一個世代的茫然

2018-04-26 07:14

獨／吳茂昆說專利是2.0版 東華校長：請公司到校說明

2018-04-26 12:41

當後勤官狂被連坐懲處 他送退伍報告：不爽幹了！

2018-04-26 17:09

令退役特戰攻立院正門而非側翼 吳崑玉：豬隊長啊！

2018-04-26 14:12

累了！「八百壯士」睡滿台大兒醫沙發

2018-04-26 03:00

「生平首度被警察抓」退伍女中校的陳抗經驗

2018-04-26 15:37

反年改陳抗變調 退役少將不改其志：退伍軍人非軟腳蝦

2018-04-26 01:55

共機譏我軍「你真牛逼」？ 國防部澄清：非事實

2018-04-26 17:36

【即時短評】笨蛋，問題不在「襲警罪」！

2018-04-26 15:15

觀察站／管中閔拔與不拔 爭議教長怎解套

2018-04-26 00:02

「蔣中正像是威權象徵」 促轉會將拿國幣開刀？

2018-04-25 23:49

呼叫唐鳳！ 黃士修：公共政策平台好像被我玩壞了

2018-04-26 00:36

吳斯懷：不知媒體遭攻擊 立委通知才曉犯大錯

2018-04-26 18:36

反年改爆流血衝突 八百壯士發言人道歉

2018-04-25 23:57

東華教授赴監院 籲小英「立即撤換吳茂昆」

2018-04-26 10:41

解放軍轟六又繞台 這次中共自己搶先宣布

2018-04-26 14:49

影／台大兒童醫院成戰場 名醫怒：擾民怎獲支持？

2018-04-26 08:37

影／記者遭潑尿攻擊 吳斯懷：不是我們 有人嫁禍

2018-04-26 07:22

反軍改協助搬離拒馬 中山南路快車道恢復通車

2018-04-26 07:54

八百壯士暫時解散撤離立院 陳抗路權申請到月底

2018-04-26 14:17

一枚撂倒神盾艦 退將：共軍052D艦發射鷹擊18導彈

2018-04-26 14:44

反年改在外頭喊、他在裡頭上33小時班...網：醫生辛苦了

2018-04-26 20:47

年改、課綱、一例一休…為何台灣公聽會 常淪落為全武行

2018-04-26 08:00

政院研議「襲警罪」 賴清德：攻擊警察等於攻擊公權力

2018-04-26 15:02

總統府發言人：有些事做了就是上手銬 年改是對的、不會停

2018-04-26 09:54

蔡丁貴：我年輕時該讀軍校 而不是去美國留學

2018-04-26 10:25

反年改斷指男 為陸官畢業退伍軍人

2018-04-26 00:02

「八百壯士」9人妨害公務送辦 5人遭限制住居

2018-04-26 19:56

戰鬥機也有「後照鏡」？ 軍事專家：是真ㄟ！

2018-04-26 11:27

國民黨團杯葛議事奏效 立院軍改案答詢會匆促散會

2018-04-26 11:00

反軍人年改師出無名？ 王定宇：6位一級上將都沒意見

2018-04-26 11:57

軍公教警消勞 規劃連續9天接力立法院外卡年改法案

2018-04-26 11:05

【重磅快評】依法究辦？不忘掌權者曾如何嘲弄這4個字

2018-04-26 10:52

參加反柯遊行遭批忘恩負義 吳思瑤：守護台灣價值

2018-04-26 10:32

加入侯輔選團隊？周錫瑋：我要什麼頭銜就有什麼頭銜

2018-04-26 15:46

重返戰場？女：老學長傷警這麼重應該是神力超人吧！

2018-04-26 13:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top