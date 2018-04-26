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外交部每年疑遭網路攻擊2萬次 強化資安

2018-04-26 22:15中央社 台北26日電

外交部今天表示，每年遭到疑似網路惡意攻擊次數多達2萬多次；為強化資安，近期委託資安專業團隊完成為期15個工作天的資安攻防演練，藉以發現資安弱點並加以修補。

外交部晚間發布新聞稿指出，為貫徹總統蔡英文「資安就是國安」的政策宣示，外交部長吳釗燮2月底上任後，即提出「提升部內資訊安全防護，強化資安國際合作」的施政目標，擬定執行資安攻防演練、建置進階持續駭侵防衛監控系統等計畫，並列入就任百日內優先推動的工作項目。

外交部表示，據外交部資安監控中心近年的統計數據，每年疑似網路惡意攻擊的警示次數多達2萬多次。為提升資安防護，外交部配合行政院資通安全處，定期執行資安攻防演練；另外，為因應分散式阻斷服務攻擊、勒索病毒、組織型進階持續威脅等網路攻擊手法，近期也首次委請國內資安專業團隊，模擬駭客手法，針對外交部主機、網站、系統進行滲透檢測，藉以發現資安弱點並加以修補，以強化資安防護、降低資安風險。

外交部說，為期15個工作天的資安攻防演練已完成；這次資安團隊成員的數位資訊技術高超，透過高強度的滲透檢測，發現可能潛在的弱點，並即時修補，對提升外交部整體資安防護有很大的助益。

此外，外交部表示，將於5月下旬舉辦資安宣導說明會，邀請執行這次攻防演練的主要成員講解當前資安趨勢以及展演惡意駭客駭侵的手法，盼藉此提升外交部人員的資安意識。

資安駭客吳釗燮
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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